Зеленский рассказал, как Украина будет праздновать 30-летие независимости

В честь 30-й годовщины Независимости Украины ожидается ряд праздничных мероприятий, которые будут проходить в течение трех дней. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю второй годовщины его президентства.

Зеленский. Фото: ОПУ

Так, 22 августа состоится награждение в рамках премии "Национальная легенда". По словам президента, основанная премия определит легенд, которые прославляют Украину как в стране, так и за ее пределами.

Несколько мероприятий запланировано на 23 августа — День государственного флага. Как рассказал Зеленский, в городах поднимутся флаги, которые будут построены специально к празднику и потом останутся на местах.

Кроме того, 23 августа начнется первый саммит по деоккупации Крымского полуострова.

"Это очень важная Крымская платформа, — отметил гарант. — Будет много представителей из разных стран, будет много документов подписано на этой платформе, приглашены президенты, премьер-министры, главы Церквей других стран, спикеры и министры иностранных дел. Я думаю, будет представлено около 30 стран на праздновании 30-летия независимой мощной европейской страны".

Также впервые проведут "Киевский саммит первых леди и джентльменов". Как заметил Зеленский, там рассмотрят "очень важные человеческие вопросы, вопросы безопасности".

В этот же день состоится "Большой концерт", где выступят украинцы — легенды оперы и балета, которые съедутся со всей Украины и других стран.

В День независимости Украины президент анонсирует военный парад. Будет происходить он и на воде — на Днепре, а также в Одессе, и на суше — на Крещатике в столице. А еще "Большой концерт украинских звезд" на Олимпийском стадионе ожидается вечером.

Кроме того, в течение этих трех дней будут проходить двусторонние встречи с лидерами других государств.

Как сообщалось, ко второй годовщине своего президентства, 20 мая, Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов", авиастроительном предприятии. Стоит ли ожидать неудобных вопросов (каких?) и неожиданных ответов? О чем нужно спросить гаранта? "Комментарии" узнали мнения экспертов.

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