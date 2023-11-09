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Сколько украинцев считают Сталина "великим вождем": результаты опроса

В КМИС констатировали - отношение к Сталину в Украине ухудшается

сегодня, 13:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине до сих пор есть 9% наших соотечественников, которые считают Иосифа Сталина "великим вождем". Также 4% опрошенных граждан относятся к диктатору положительно, тогда как в России 54% жителей считают советского тирана великим, а 63% россиян восхищаются, уважают или симпатизируют ему. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в пресс-релизе КМИС.

Сколько украинцев считают Сталина "великим вождем": результаты опроса

Иосиф Сталин. Фото из открытых источников

Социологи предложили украинцам согласиться или нет с утверждением, что "Сталин был великим вождем". В итоге с этим утверждением согласилось только 9% респондентов в Украине. При этом 72% тех, с кем удалось пообщаться социологам, заявили, что не считают Сталина великим вождем, а 18% колеблются.


Прогнозируемо, что большинство тех, кто все еще считает тирана великими вождем проживает на востоке – 15,4%. Меньше всего на западе – 6,2%.

Также социологи провели исторические параллели. Если в 1991 году тех, кто считал Сталина великим вождем, было 27%, в 2002 таких было почти 40% украинцев, то дальше процент людей с такими взглядами начал постепенно падать и в итоге снизился с 39% до 9%.

Читайте также на портале "Комментарии" — подавляющее большинство, а именно 70% граждан РФ готовы поддержать своего диктатора Владимира Путина, если он решит прекратить войну против Украины. Об это свидетельствую данные российской аналитической службы "Левада-Центр".

Также издание "Комментарии" сообщало – большинство наших соотечественников считают, что сейчас дела в Украине движутся в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС – с мая 2022 года по октябрь 2023 года это число уменьшилось с 68% до 60%. 




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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1326&page=1
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