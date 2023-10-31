Сколько украинцев считает, что дела в стране движутся в правильном направлении: опрос

Как передает портал "Комментарии", большинство наших соотечественников считают, что сейчас дела в Украине движутся в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС – с мая 2022 года по октябрь 2023 года это число уменьшилось с 68% до 60%.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

В частности, с 32% до 17% стало меньше тех, кто говорит о безусловно правильном направлении, однако сейчас большинство украинцев оптимистично оценивают курс, по которому движется государство. В то же время доля тех, кто считает, что дела идут в неправильном направлении, выросла с 16% до 29%.

По информации социологов, такое мнение царит среди большинства опрошенных независимо от региона их проживания.

Отметим, в этом же опросе социологи выяснили – доверяют ли украинцы центральной власти, определив, какой институт по уровню доверия стоит на первом месте.

Читайте также на портале "Комментарии" — в октябре этого года, не случись широкомасштабного российского вторжения, украинцы избирали бы новый парламент. А на март-2024 намечены очередные президентские выборы, которые вряд ли будут возможны, если война не прекратится. Несмотря на то, что руководство Украины периодически размышляет о выборах во время войны, подавляющее число граждан выступают резко против. Так, согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться только после войны. О чем говорят эти данные? Почему, несмотря на войну, разговоры о выборах то и дело становятся частью нашего информпространства? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



