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Сколько украинцев считают, что их глава населенного пункта является коррупционером: опрос

Хотят ли украинцы, чтобы их руководители города или села отстранили от управления населенным пунктом.

сегодня, 12:30
Автор:
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Slava Kot
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СБУ и НАБУ провели обыски мэра Мукачева Андрея Балоги из-за возможной продажи коммунальной земли по сниженной цене. Сам Балога заявил, что продажа территорий была на законном основании. На фоне этой ситуации компания Active Group провела опрос, чтобы определить, сколько украинцев считают, что их глава населенного пункта является коррупционером.

Сколько украинцев считают, что их глава населенного пункта является коррупционером: опрос

Опрос: является ли глава населенного пункта коррупционером. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, мнения украинцев в большей степени разделились. Почти четверть респондентов – 24,8%, указали, что считают своего руководителя населённого пункта однозначно коррупционером. Еще 26,5% заявили, что руководитель города или села скорее является коррупционером, противоположного мнения придерживаются 20,2% украинцев. Однозначно, что глава населенного пункта не является коррупционером, ответили 13,9% опрошенных, а 14,8% затруднились дать ответ.


Сколько украинцев считают, что их глава населенного пункта является коррупционером: опрос - фото 2

Также Active Group спросили у респондентов во время опроса, хотели бы, чтобы ваш руководитель города или села был отстранен. 36,4% украинцев в той или иной мере хотели бы увольнения главы населенного пункта в котором проживают, а 41,6% выбрали варианты скорее нет или однозначно нет.

Сколько украинцев считают, что их глава населенного пункта является коррупционером: опрос - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы выбрали на какие сферы в Украине следует направить финансовые активы России, которые сейчас заблокированы странами Запада.

Также "Комментарии" писали, что после скандала с избиением уклоняющегося работниками Территориального центра комплектования социологическая компания Active Group провела исследования по мнению украинцев о мобилизации. В опросе спросили, нужно ли отправлять на фронт мужчин, избегающих мобилизации.



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