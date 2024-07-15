Сколько украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно: опрос

Социологи выяснили, что 46% опрошенных украинцев считает, что не стыдно сейчас быть уклонистом. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу издания "Зеркало недели".

ВСУ. Фото: из открытых источников

У респондентов спросили, стыдно ли сейчас, во время полномасштабной войны, быть уклонистом? В итоге выяснилось, что 46% украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно. И только 29% придерживаются противоположного мнения, 25% — не сумели определиться с ответом.

Оказалось, что больше всего осуждает уклонистов 37% пожилых людей (60+). Эта категория украинских граждан считает, что во время войны быть уклонистом стыдно. А вот 50% самых молодых опрошенных (18-29 лет) считают, что уклоняться от мобилизации не стыдно. Также, вероятно, считают и их родители (50-59 лет) – 52% людей этого возраста могут понять уклонистов.

В ходе исследования опросили мнение 2027 респондентов в возрасте от 18 лет и что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Аналитики отметили, что опрашивали людей, которые представляют тыловую часть Украины.

"Изучить мнение армии, которая несет на себе все бремя войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса относительно переговоров с Россией, сейчас невозможно", — сказано в тексте.

Отметим, в ходе этого же опроса социологи выяснили, что по меньшей мере, 44% украинцев считают, что время для переговоров настало, но большинство из них не согласны на условия Кремля о том, что Киев вывел свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Такое требование неоднократно повторял российский диктатор Путин, акцентируя, что в таких условиях Москва якобы готова вступать в мирные переговоры с Украиной.

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