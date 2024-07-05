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Хотят ли россияне продолжения «СВО» или за начало переговоров с Украиной: результаты опроса

В РФ остается высоким уровень поддержки действий путинского режима

сегодня, 12:40 comments1125
Автор:
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Кравцев Сергей
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С начала полномасштабной войны России против Украины рекордное количество россиян высказались за то, чтобы были проведены мирные переговоры. Как передает портал "Комментарии", российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр" (признана в России "иностранным агентом") провела опрос и выяснила, что 58% граждан РФ поддерживают идею проведения мирных переговоров. По данным исследователей, в прошлый раз рекордные показатели поддержки россиянами мирного переговорного процесса были зафиксированы в ноябре 2023 года и октябре 2022-го — составляли по 57%.

Хотят ли россияне продолжения «СВО» или за начало переговоров с Украиной: результаты опроса

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мнение о необходимости перехода к мирным переговорам чаще остальных декларируют женщины (64%), молодые россияне (66% в возрасте от 18 до 24 лет), те, кому едва хватает на еду (64%), жители сел (65%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (77%), опрошенные, не одобряющие деятельность диктатора Владимира Путина на посту президента (75%), те, кто доверяет информации из YouTube-каналов (65%)", — выяснили социологи.

Аналитики также узнали, что в РФ остается высоким уровень поддержки действий российской оккупационной армии на украинской территории. Суммарно действия противника поддерживают 77% респондентов, а не поддерживают — 17%.

Читайте также на портале "Комментарии" — Орбан дал ответ, будет ли от имени ЕС продвигать мирные переговоры по Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – в интервью "Bloomberg" президент Украины Владимир Зеленский допустил, что реально заставить Россию завершить войну уже в этом году. К тому же президент прямо заявил, что видит посредниками в возможных переговорах Украины и РФ две страны – США и Китай. Можно ли считать, что таким образом президент уже наметил будущий формат переговоров? Возможны ли они до конца этого года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.levada.ru/2024/07/04/konflikt-s-ukrainoj-osnovnye-indikatory-otvetstvennost-povody-dlya-bespokojstva-ugroza-stolknoveniya-s-nato-i-primeneniya-yadernogo-oruzhiya/
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Обсуждения

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ufo

сегодня, 19:31

Обычным людям война не нужна ни с одной стороны, ни с другой. Если бы всякие уроды не сталкивали нас лбами, то все бы и жили мирно как 30 лет до этого.

Ігор

сегодня, 11:55

Вони переможці, вони перебудовники карти світу і світових сфер впливу. Вони перемагають гегемонію яка обрала своїм інструментом зло корупції і нацизму. Вони змогли, а пихате юдейське лахміття часів бандерівщини отримало по зубах. Вони довели, що гниле брехливе під кайфом, не зможе перемогти.


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