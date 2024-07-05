Хотят ли россияне продолжения «СВО» или за начало переговоров с Украиной: результаты опроса

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Кравцев Сергей
С начала полномасштабной войны России против Украины рекордное количество россиян высказались за то, чтобы были проведены мирные переговоры. Как передает портал "Комментарии", российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр" (признана в России "иностранным агентом") провела опрос и выяснила, что 58% граждан РФ поддерживают идею проведения мирных переговоров. По данным исследователей, в прошлый раз рекордные показатели поддержки россиянами мирного переговорного процесса были зафиксированы в ноябре 2023 года и октябре 2022-го — составляли по 57%.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Аналитики также узнали, что в РФ остается высоким уровень поддержки действий российской оккупационной армии на украинской территории. Суммарно действия противника поддерживают 77% респондентов, а не поддерживают — 17%.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в интервью "Bloomberg" президент Украины Владимир Зеленский допустил, что реально заставить Россию завершить войну уже в этом году. К тому же президент прямо заявил, что видит посредниками в возможных переговорах Украины и РФ две страны – США и Китай. Можно ли считать, что таким образом президент уже наметил будущий формат переговоров? Возможны ли они до конца этого года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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ufo
сегодня, 19:31
Обычным людям война не нужна ни с одной стороны, ни с другой. Если бы всякие уроды не сталкивали нас лбами, то все бы и жили мирно как 30 лет до этого.
Ігор
сегодня, 11:55
Вони переможці, вони перебудовники карти світу і світових сфер впливу. Вони перемагають гегемонію яка обрала своїм інструментом зло корупції і нацизму. Вони змогли, а пихате юдейське лахміття часів бандерівщини отримало по зубах. Вони довели, що гниле брехливе під кайфом, не зможе перемогти.