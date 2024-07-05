Хотят ли россияне продолжения «СВО» или за начало переговоров с Украиной: результаты опроса

С начала полномасштабной войны России против Украины рекордное количество россиян высказались за то, чтобы были проведены мирные переговоры. Как передает портал "Комментарии", российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр" (признана в России "иностранным агентом") провела опрос и выяснила, что 58% граждан РФ поддерживают идею проведения мирных переговоров. По данным исследователей, в прошлый раз рекордные показатели поддержки россиянами мирного переговорного процесса были зафиксированы в ноябре 2023 года и октябре 2022-го — составляли по 57%.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мнение о необходимости перехода к мирным переговорам чаще остальных декларируют женщины (64%), молодые россияне (66% в возрасте от 18 до 24 лет), те, кому едва хватает на еду (64%), жители сел (65%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (77%), опрошенные, не одобряющие деятельность диктатора Владимира Путина на посту президента (75%), те, кто доверяет информации из YouTube-каналов (65%)", — выяснили социологи.

Аналитики также узнали, что в РФ остается высоким уровень поддержки действий российской оккупационной армии на украинской территории. Суммарно действия противника поддерживают 77% респондентов, а не поддерживают — 17%.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в интервью "Bloomberg" президент Украины Владимир Зеленский допустил, что реально заставить Россию завершить войну уже в этом году. К тому же президент прямо заявил, что видит посредниками в возможных переговорах Украины и РФ две страны – США и Китай. Можно ли считать, что таким образом президент уже наметил будущий формат переговоров? Возможны ли они до конца этого года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



