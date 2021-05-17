Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО: социологическое исследование

48% украинцев хотят вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом свидетельствуют социологические опросы Международного республиканского института.

Украина и НАТО - фото из открытых источников

По их данным, еще 28% граждан не поддерживают стремлений почти половины населения по вступлению в НАТО.

Также в МРИ исследовали мнение общественности по вопросу членства Украины в ЕС. Оказалось, что 54% ​​населения хочет чтобы наша страна присоединилась к европейскому содружеству. Относительно альтернативного объединения под эгидой России — Таможенного Союза, то только 20% украинцев хотят чтобы государство двигалось в этом направлении.

Региональный директор Евразийского МРИ Стивен Никс сказал, что результаты опроса говорят о постепенном понимании украинцев успешности и надежности сотрудничества с мировыми демократиями.

Также недавно представитель Белого дома госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление о том, что администрация США поддерживает вступление Украины в НАТО. А кроме этого президент Польши Дуда и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию о евроатлантической перспективы для Украины.

Напомним, что по состоянию на первое полугодие 2021 года 47% опрошенных украинцев больше боится негативных экономических последствий, связанных с коронавирусной пандемией, чем самого вируса.

Кроме этого были обнародованы данные Киевского института социологии об отношении граждан к вакцинации. О том, сколько процентов украинцев готовы делать прививки и количество людей, которые не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать из нашей статьи.

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