Сколько украинцев готовы поддержать Зеленского на следующих выборах: соцопрос

Среди граждан, которые точно намерены участвовать в выборах президента Украины, 31% планирует отдать свой голос за Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Выборы в Украине - фото из открытых источников

Данные социологов показывают, что ближайшим конкурентом действующего гаранта может быть лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом, за него планируют проголосовать 18,6%.

Третье и четвертое места в президентской гонке, по данным соцопроса, занимают нардепы Юрий Бойко от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и Юлия Тимошенко от ВО "Батькивщина". За первого готовы проголосовать 12,7% тех, кто определился и придет на выборы, а за Тимошенко — 11,7%.

На пятом месте расположился лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, который бы получил 5,7% голосов тех, кто определился и придет на избирательные участки. Другие имеющиеся кандидаты на данный момент не имеют значительной поддержки.

Отметим, что во втором туре президентских выборов за Зеленского проголосовали бы 59,8% опрошенных, за Порошенко — 40,2% респондентов.

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