logo
Русский Українська

BTC/USD

40618.49

ETH/USD

2556.27

LTC/USD

172.53

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Сколько украинцев готовы поддержать Зеленского на следующих выборах: соцопрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев готовы поддержать Зеленского на следующих выборах: соцопрос

Рейтинги Порошенко продолжают значительно отставать

сегодня, 16:11
Автор:

Данило Матюха

Среди граждан, которые точно намерены участвовать в выборах президента Украины, 31% планирует отдать свой голос за Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Сколько украинцев готовы поддержать Зеленского на следующих выборах: соцопрос

Выборы в Украине - фото из открытых источников

Данные социологов показывают, что ближайшим конкурентом действующего гаранта может быть лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом, за него планируют проголосовать 18,6%.

Третье и четвертое места в президентской гонке, по данным соцопроса, занимают нардепы Юрий Бойко от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и Юлия Тимошенко от ВО "Батькивщина". За первого готовы проголосовать 12,7% тех, кто определился и придет на выборы, а за Тимошенко — 11,7%.

На пятом месте расположился лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, который бы получил 5,7% голосов тех, кто определился и придет на избирательные участки. Другие имеющиеся кандидаты на данный момент не имеют значительной поддержки.

Отметим, что во втором туре президентских выборов за Зеленского проголосовали бы 59,8% опрошенных, за Порошенко — 40,2% респондентов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое количество украинцев считает, что наша страна обязательно должна стать членом НАТО. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, поддерживают ли наши соотечественники запуск рынка земли с доступом для иностранных покупателей. Какое мнение высказывает большинство украинцев, читайте в нашей публикации.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dif.org.ua/article/reytingi-i-napryamok
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ