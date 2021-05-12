Поддерживают ли украинцы распродажу земли иностранцам: стали известны цифры

Опросы проведеные социологической группой "Рейтинг" свидетельствуют, что украинцы в большинстве своем негативно относятся к продаже отечественных земель иностранцам и хотят, чтобы вопросы, касающиеся земельного рынка, решались на государственном референдуме. Такие данные соцопросов обнародованы на сайте группы "Рейтинг".

Рынок земли - фото из открытых источников

79% граждан Украины высказались против распродажи земли зарубежным инвесторам. Примерно такое же количество людей желают, чтобы их мнение по вопросу купли-продажи сельскохозяйственных угодий услышали на всеукраинском референдуме. Такой позиции придерживается 77% респондентов. Лишь 16% украинцев не поддерживают такой инициативы.

По данным социологов, если бы власть утвердила проведение такого референдума, 58% жителей страны однозначно приняли бы в нем участие, 20% — проигнорировали, а 17% заявили, что скорее всего приняли бы участие.

В социологической группе "Рейтинг" отметили, что опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий Донбасса. В нем участвовало 2000 респондентов. По мнению специалистов, в результатах может быть погрешность, но она не превышает 2,2%.

Напомним, что "Комментарии" собрали для своих читателей ответы на вопросы о рисках принятия решения о продаже земли иностранцам и удастся ли защитить наши земли от российского капитала. Подробнее читайте в нашем материале.

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