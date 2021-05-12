logo
Русский Українська

BTC/USD

56134.35

ETH/USD

4318.46

LTC/USD

369.04

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Поддерживают ли украинцы распродажу земли иностранцам: стали известны цифры
commentss НОВОСТИ Все новости

Поддерживают ли украинцы распродажу земли иностранцам: стали известны цифры

Украинцы хотят согласовать вопросы рынка земли на референдуме

сегодня, 16:44
Автор:

Данило Матюха

Опросы проведеные социологической группой "Рейтинг" свидетельствуют, что украинцы в большинстве своем негативно относятся к продаже отечественных земель иностранцам и хотят, чтобы вопросы, касающиеся земельного рынка, решались на государственном референдуме. Такие данные соцопросов обнародованы на сайте группы "Рейтинг".

Поддерживают ли украинцы распродажу земли иностранцам: стали известны цифры

Рынок земли - фото из открытых источников

79% граждан Украины высказались против распродажи земли зарубежным инвесторам. Примерно такое же количество людей желают, чтобы их мнение по вопросу купли-продажи сельскохозяйственных угодий услышали на всеукраинском референдуме. Такой позиции придерживается 77% респондентов. Лишь 16% украинцев не поддерживают такой инициативы.

По данным социологов, если бы власть утвердила проведение такого референдума, 58% жителей страны однозначно приняли бы в нем участие, 20% — проигнорировали, а 17% заявили, что скорее всего приняли бы участие.

В социологической группе "Рейтинг" отметили, что опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий Донбасса. В нем участвовало 2000 респондентов. По мнению специалистов, в результатах может быть погрешность, но она не превышает 2,2%.

Напомним, что "Комментарии" собрали для своих читателей ответы на вопросы о рисках принятия решения о продаже земли иностранцам и удастся ли защитить наши земли от российского капитала. Подробнее читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" разбирались, в каких регионах Украины наиболее дорогие земельные участки и что влияет на их стоимость. Подробности в нашей статье.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ua_land_042021_press.pdf
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ