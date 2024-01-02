Сколько украинцев готовы отказаться от Деда Мороза и Снегурочки

Около половины украинских детей в новогодние и рождественские праздники получают подарки от Святого Николая. А количество детей, получавших подарки от Деда Мороза упало на 20% за последний год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group.



Дед Мороз и Снегурочка. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, российская агрессия в целом негативно повлияла на празднование новогодних праздников для 80% украинцев. 12,4% отметили, что не претерпели изменений, а 3,7% заявили об улучшении.

Как показывает исследование, подарки от Святого Николая получает 47,9% украинских детей. Такой показатель почти не изменился по сравнению с результатами к концу 2022 года. А вот ситуация с подарками от Деда Мороза изменилась. В декабре 2023 года 23,1% украинцев заявили, что их детям приносит подарки Дед Мороз, тогда как в 2022 году этот показатель был 43,3%. Санта-Клаус имеет еще меньшую поддержку – 10,7%. Также 36,7% украинцев отметили, что под елку их детям приносят подарки только живые люди.





Компания Active Group также спросила украинцев, следует ли отказаться от таких символов Нового года, как Дед Мороз и Снегурочка. 33,7% заявили о необходимости отказаться, что на 9% больше, чем в 2022 году. Против отказа от Деда Мороза выступило 30,5% респондентов, а еще 26,8% не уверены в необходимости отказа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Перу Санта-Клаус задержал наркоторговцев.

Также "Комментарии" писали о странах, которые не празднуют Новый Год вместе с большей частью мира, а также страны, в которых этот праздник запрещен.