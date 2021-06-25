Сколько украинцев ежедневно дышат загрязненным воздухом

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Данило Матюха
Две третьих граждан Украины проживают на территориях с загрязненным воздухом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии.
Загрязненный воздух - фото из открытых источников
Экологи заявили, что в промышленных регионах страны общий уровень заболеваемости населения, в том числе и среди детей, выше на 25-40%.
Отмечается, что наиболее распространенными компонентами, которые загрязняют воздух, являются диоксид серы, мелкодисперсная пыль, оксиды азота в различных соединениях.
Напомним, что в Украине зафиксирована средняя продолжительность жизни ниже, чем во всем мире, включительно с Африкой.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что коронавирусная болезнь, несмотря на некоторое послабление, продолжает забирать жизни наших соотечественников. Однако даже в разгар пандемии COVID-19 не стал главной причиной смертности в нашей стране.
Судя по данным Госстата, "лидером" в этом грустном рейтинге остаются сердечно-сосудистые заболевания. Более 111 тысяч украинцев умерли из-за нарушений в системе кровообращения. Чаще всего в таких случаях медики ставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца".
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