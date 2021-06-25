Сколько украинцев ежедневно дышат загрязненным воздухом

Две третьих граждан Украины проживают на территориях с загрязненным воздухом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии.

Загрязненный воздух - фото из открытых источников

Экологи заявили, что в промышленных регионах страны общий уровень заболеваемости населения, в том числе и среди детей, выше на 25-40%.

"Статистика говорит о том, что в Украине: лишь 1/3 промышленных гигантов провели модернизацию за последние 10 лет; 2/3 украинцев проживают на территориях с загрязненным атмосферным воздухом", — информируют в ведомстве.

Отмечается, что наиболее распространенными компонентами, которые загрязняют воздух, являются диоксид серы, мелкодисперсная пыль, оксиды азота в различных соединениях.

"Продолжительность жизни украинцев, особенно в промышленных регионах, на 10 лет меньше, чем у европейцев. Мы понимаем, что на это влияют промышленные предприятия, которые нуждаются в модернизации", — прокомментировал ситуацию заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Напомним, что в Украине зафиксирована средняя продолжительность жизни ниже, чем во всем мире, включительно с Африкой.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что коронавирусная болезнь, несмотря на некоторое послабление, продолжает забирать жизни наших соотечественников. Однако даже в разгар пандемии COVID-19 не стал главной причиной смертности в нашей стране.

Судя по данным Госстата, "лидером" в этом грустном рейтинге остаются сердечно-сосудистые заболевания. Более 111 тысяч украинцев умерли из-за нарушений в системе кровообращения. Чаще всего в таких случаях медики ставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца".

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