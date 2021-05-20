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Статистика смертности украинцев: на каком месте коронавирус

За первые три месяца 2021 года в Украине умерло 174 050 человек, из которых более 15 тысяч — от коронавируса

сегодня, 17:35
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусная болезнь, несмотря на некоторое послабление, продолжает забирать жизни наших соотечественников. Однако даже в разгар пандемии COVID-19 не стал главной причиной смертности в нашей стране. Судя по статистическим данным Госстата, "лидером" в этом грустном рейтинге остаются сердечно-сосудистые заболевания.

Статистика смертности украинцев: на каком месте коронавирус

Коронавирус — четвертая по количеству причина смертности украинцев. Фото из открытых источников

Более 111 тысяч украинцев умерли из-за нарушений в системе кровообращения. Чаще всего в таких случаях медики ставили диагноз "ишемическая болезнь сердца". Летальным исходом эта болезнь закончилась для 77 672 людей.

Второй самой частой причиной смерти в Украине является инсульт, который унес более 20 тысяч жизней.

Борясь с онкологией, умерло более 18 217 наших соотечественников.

Коронавирус же занял только четвертое "место", согласно статистике. С последствиями этой болезни за первые три месяца 2021 года не смогли справиться 15 040 человек. К слову, больше половины случаев с летальных исходом от коронавируса пришлось только на март — все из-за очередной вспышки заболевания.

Стоит отметить, что за отчетный период в нашей стране почти 1300 человек покончили жизнь самоубийством. От чужой руки пострадало 336 украинцев, 482 — погибли в пожарах, а 186 — на воде. Еще 730 соотечественников погибли в результате дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой, по подсчетам отечественных исследователей, может быть реальной статистики смертности из-за коронавирусного заболевания в Украине. Отметим, что ученые учитывали также и вероятные показатели заболеваемости на временно оккупированных территориях. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, представители какого слоя населения сформировали новую группу риска для COVID-19. 


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kpops/arh_kpops2021_u.html
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