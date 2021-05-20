Статистика смертности украинцев: на каком месте коронавирус

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Вечканова Елена
Коронавирусная болезнь, несмотря на некоторое послабление, продолжает
забирать жизни наших соотечественников. Однако даже в разгар пандемии COVID-19 не стал главной причиной
смертности в нашей стране. Судя по статистическим данным Госстата, "лидером" в
этом грустном рейтинге остаются сердечно-сосудистые заболевания.
Коронавирус — четвертая по количеству причина смертности украинцев. Фото из открытых источников
Более 111 тысяч украинцев умерли из-за нарушений в системе кровообращения. Чаще
всего в таких случаях медики ставили диагноз "ишемическая болезнь сердца". Летальным
исходом эта болезнь закончилась для 77 672 людей.
Второй самой частой причиной смерти в Украине является инсульт, который
унес более 20 тысяч жизней.
Борясь с онкологией, умерло более 18 217 наших соотечественников.
Коронавирус же занял только четвертое "место", согласно статистике. С
последствиями этой болезни за первые три месяца 2021 года не смогли справиться 15 040
человек. К слову, больше половины случаев с летальных исходом от коронавируса
пришлось только на март — все из-за очередной вспышки заболевания.
Стоит отметить, что за отчетный период в нашей стране почти 1300 человек
покончили жизнь самоубийством. От чужой руки пострадало 336 украинцев, 482 —
погибли в пожарах, а 186 — на воде. Еще 730 соотечественников погибли в
результате дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой, по подсчетам отечественных исследователей, может быть реальной статистики смертности из-за коронавирусного заболевания в Украине. Отметим, что ученые учитывали также и вероятные показатели заболеваемости на временно оккупированных территориях. Больше деталей — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, представители какого слоя населения сформировали новую группу риска для COVID-19.
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