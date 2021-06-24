В Украине самая низкая средняя продолжительность жизни, чем во всем мире, включительно с Африкой. Такой информацией поделилась директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова в рамках форума "Украина 30. Здоровая Украина", передает ТСН.

В Украине самая низкая в мире средняя продолжительность жизни - фото из открытых источников

"На сегодняшний день средняя продолжительность жизни в Украине не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по Земному шару, учитывая Африку и другие страны", — заявила специалист, добавив, что такая неутешительная статистика вызвана длительным сохранением слишком низкого уровня рождаемости в стране.

Также отмечается, что накануне Государственная служба статистики сообщала, что смертность среди украинцев практически в два раза превышает рождаемость.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что коронавирусная болезнь, несмотря на некоторое послабление, продолжает забирать жизни наших соотечественников. Однако даже в разгар пандемии COVID-19 не стал главной причиной смертности в нашей стране. Судя по статистическим данным Госстата, "лидером" в этом грустном рейтинге остаются сердечно-сосудистые заболевания. Более 111 тысяч украинцев умерли из-за нарушений в системе кровообращения. Чаще всего в таких случаях медики ставили диагноз "ишемическая болезнь сердца". Летальным исходом эта болезнь закончилась для 77 672 людей. Второй самой частой причиной смерти в Украине является инсульт, который унес более 20 тысяч жизней. Борясь с онкологией, умерло более 18 217 наших соотечественников. Коронавирус же согласно статистике занял только четвертое "место".





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