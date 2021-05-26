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Сколько украинцев эвакуировали из Сектора Газа

МИД Украины эвакуировал из горячей точки граждан трех стран

сегодня, 18:01
Автор:

Данило Матюха

Отечественное МИД эвакуировало из сектора Газа 109 граждан Украины, четверых граждан Болгарии и тринадцать жителей Молдовы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сколько украинцев эвакуировали из Сектора Газа

Сектор Газа - фото из открытых источников

По его информации, на данный момент все эвакуированные находятся в Каире и ожидают репатриации.

"Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре летят в Киев", — написал Кулеба в своем Twitter.

Также министр сообщил, что из-за нестабильной ситуации в регионе операция переносилась дважды, но благодаря "бешеным" усилиям украинской и египетской стороны удалось создать безопасный коридор для вывоза гражданских.

Кулеба подчеркнул, что Украина стала одной из первых стран, которой удалось эвакуировать свое население из сектора Газа.

Напомним, что украинское министерство иностранных дел начало разрабатывать план эвакуации наших соотечественников из Сектора Газа еще несколько недель назад. Тогда в МИД насчитали более 120 желающих.

Добавим, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массированности ракетных обстрелов. 

Также правительство Израиля готово отменить экономическую помощь жителям Палестины в случае продолжения ракетных обстрелов с территории Сектора Газа.

Кроме того, международные авиакомпании временно приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране.


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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1397535517634404356?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1397535517634404356%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-society%2F3253182-iz-sektora-gaza-evakuuvali-109-u
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