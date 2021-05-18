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Как собираются эвакуировать украинцев из сектора Газа: детали от МИД

Граждан Украины попытаются вывезти через Египет

сегодня, 14:47
Автор:

Данило Матюха

Украинское министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации наших соотечественников из сектора Газа, где в последние дни продолжает разворачиваться палестино-израильский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УП.

Как собираются эвакуировать украинцев из сектора Газа: детали от МИД

Сектор Газа - фото из открытых источников

По его словам, Украина обратилась за помощью к международным организациям по вопросу организованной репатриации своих граждан на родину. Сейчас отечественное МИД ожидает наступления периода тишины в зоне конфликта для безопасного проведения задуманной гуманитарной операции. Эксперты прорабатывают вариант вывоза украинцев через Египет. Они добавляют, что именно таким способом эвакуировали людей во время военных действий в регионе в 2012-2014 годах.

По информации Николенко, 120 украинцев заявили о своем желании покинуть сектор Газа, и ожидают возвращения на родину. Но пока конкретной даты начала репатриации в МИД не объявляют.

Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массированности ракетных обстрелов. 

Также правительство Израиля готово отменить экономическую помощь жителям Палестины в случае продолжения ракетных обстрелов с территории Сектора Газа.

Добавим, международные авиакомпании временно приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране.

"Комментарии" обратились к экспертам, чтобы понять, какие выводы из происходящего важно сделать Украине, и повлияет ли этот конфликт на нас.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/18/7293941/
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