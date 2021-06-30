logo
Русский Українська

BTC/USD

34718.99

ETH/USD

2155.92

LTC/USD

139.37

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Сколько украицев считают НАТО нашим союзником
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украицев считают НАТО нашим союзником

7% граждан считают НАТО противником Украины

сегодня, 19:48
Автор:

Данило Матюха

48% украинцев видят НАТО союзником своей страны. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный Центром Разумкова.

Сколько украицев считают НАТО нашим союзником

Украина и НАТО - фото из открытых источников

По данным исследования, 38% опрошенных считают, что НАТО — ни союзник, ни противник, а 7% — противник.

Так, НАТО, по мнению большинства украинцев, является в первую очередь или оборонительным союзом (48%), или миротворческой организацией (17%). В то же время 22% считают Альянс агрессивным военным блоком.

Согласно опросу, наибольшие различия между частицами положительных мыслей (оборонительный союз, миротворческая организация) и отрицательных (агрессивный военный блок) наблюдаются в зависимости от региона. На востоке и юге сторонников негативной точки зрения (34% и 32% соответственно) меньше чем тех, кто придерживается положительного мнения о характере НАТО как оборонного союза или миротворческой организации.

Положительные оценки характера Альянса доминируют во всех возрастных категориях. В частности, респонденты в возрасте 60+ более склонны считать НАТО оборонным союзом (44%) и миротворческой организацией (14%) чем агрессивным военным блоком (27%).

Напомним, что 48% украинцев хотят вступления страны в Североатлантический Альянс. Также 54% ​​населения хочет, чтобы наша страна присоединилась к европейскому содружеству. Относительно альтернативного объединения под эгидой России — Таможенного Союза, то только 20% украинцев хотят, чтобы государство двигалось в этом направлении.

Добавим, что по даным другого социологического опроса, по состоянию на первое полугодие 2021 года 47% опрошенных украинцев больше боится негативных экономических последствий, связанных с коронавирусной пандемией, чем самого вируса.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021-nato-ukr.pdf
Теги:
comments

Обусуждения

ККК

сегодня, 19:58

Те кто считает нато союзником это полные дебилы!))) Таких собакам можно скармливать!

ККК

сегодня, 19:57

Ни один украинец не считает нато союзником! Мовно блеющий скот в расчет не берется, эти твари никогда головой думать не умели!

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ