Сколько украицев считают НАТО нашим союзником

48% украинцев видят НАТО союзником своей страны. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный Центром Разумкова.



Украина и НАТО - фото из открытых источников

По данным исследования, 38% опрошенных считают, что НАТО — ни союзник, ни противник, а 7% — противник.

Так, НАТО, по мнению большинства украинцев, является в первую очередь или оборонительным союзом (48%), или миротворческой организацией (17%). В то же время 22% считают Альянс агрессивным военным блоком.

Согласно опросу, наибольшие различия между частицами положительных мыслей (оборонительный союз, миротворческая организация) и отрицательных (агрессивный военный блок) наблюдаются в зависимости от региона. На востоке и юге сторонников негативной точки зрения (34% и 32% соответственно) меньше чем тех, кто придерживается положительного мнения о характере НАТО как оборонного союза или миротворческой организации.

Положительные оценки характера Альянса доминируют во всех возрастных категориях. В частности, респонденты в возрасте 60+ более склонны считать НАТО оборонным союзом (44%) и миротворческой организацией (14%) чем агрессивным военным блоком (27%).

Напомним, что 48% украинцев хотят вступления страны в Североатлантический Альянс. Также 54% ​​населения хочет, чтобы наша страна присоединилась к европейскому содружеству. Относительно альтернативного объединения под эгидой России — Таможенного Союза, то только 20% украинцев хотят, чтобы государство двигалось в этом направлении.

Добавим, что по даным другого социологического опроса, по состоянию на первое полугодие 2021 года 47% опрошенных украинцев больше боится негативных экономических последствий, связанных с коронавирусной пандемией, чем самого вируса.





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