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Сколько потратили средств на закупку вакцин против COVID-19: ответ Минздрава

Бюджет Минздрава в 2024 году увеличен на 24,4 млрд грн

27 июня 2024, 15:45
Автор:
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Черновалова Кристина
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В 2024 году в Украине возникли вопросы относительно того, как расходуются бюджетные средства, выделенные на закупку вакцин против COVID-19.

Сколько потратили средств на закупку вакцин против COVID-19: ответ Минздрава

Сколько Минздрав потратил на закупку вакцин против COVID-19

Журналисты издания "Комментарии" пытались выяснить, сколько и каких вакцин было закуплено за государственный счет, но столкнулись с бюрократическими барьерами. Минздрав отказался предоставлять данные, аргументируя это тем, что “не владеет информацией” и перенаправил запрос в Центр общественного здоровья, который также не смог дать ответ.

Сколько потратили средств на закупку вакцин против COVID-19: ответ Минздрава - фото 2

Сколько потратили средств на закупку вакцин против COVID-19: ответ Минздрава - фото 3

Сколько потратили средств на закупку вакцин против COVID-19: ответ Минздрава - фото 4

Парадокс ситуации заключается в том, что бюджет Минздрава в этом году вырос на 24,4 млрд грн и достиг рекордных 202 млрд грн. Деньги выделяются на различные программы, включая реабилитацию, психическое здоровье, закупку оборудования, но сколько именно потрачено на вакцины – остается загадкой.

Тем временем, темпы вакцинации в стране резко упали. Если в предыдущие годы миллионы украинцев получали прививки, то в 2024 году их количество едва превышает 84 тысячи. 

Ранее “Комментарии” отправили запрос в Министерство здравоохранения Украины на информацию о зарплате министра и его заместителей. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство МОЗ в 2023 году.

Читайте также на портале “Комментарии” -  По словам Виктора Ляшко, министра здравоохранения Украины, Украина может столкнуться с серьезным риском вспышек инфекционных заболеваний, таких как гепатит и холера, из-за отключения электроэнергии и связанных с этим перебоев в водоснабжении. На фоне продолжающегося энергетического кризиса, спровоцированного атаками на инфраструктуру, правительство сосредотачивает усилия на предотвращении потенциальных эпидемий.



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