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Украина на пороге вспышек гепатита и холеры: предупреждение Минздрава

Министр здравоохранения предупреждает о риске вспышек инфекционных заболеваний вследствие отключения света

сегодня, 17:13
Автор:
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Черновалова Кристина
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По словам Виктора Ляшко, министра здравоохранения Украины, Украина может столкнуться с серьезным риском вспышек инфекционных заболеваний, таких как гепатит и холера, из-за отключения электроэнергии и связанных с этим перебоев в водоснабжении. На фоне продолжающегося энергетического кризиса, спровоцированного атаками на инфраструктуру, правительство сосредотачивает усилия на предотвращении потенциальных эпидемий.

Украина на пороге вспышек гепатита и холеры: предупреждение Минздрава

В Украине из-за отключения света существует угроза вспышек гепатита и холеры

В интервью для BBC Ляшко сравнил ситуацию с прошлогодними событиями, когда после подрыва Каховской дамбы значительно ухудшилось водоснабжение в регионе.

"Мы уже фиксировали в прошлом году, и в этом были вспышки вирусного гепатита А, связанного с водой. Поэтому центры контроля профилактики, коммунальные службы работают в интенсивном режиме, чтобы предотвращать распространение инфекции, – подчеркнул министр здравоохранения.

Несмотря на отсутствие зафиксированных случаев холеры на территории страны в текущем году, система здравоохранения активно осуществляет мониторинг, чтобы не упустить ни одного возможного случая.

"Сейчас мы как раз находимся в эпидемическом сезоне, это для нас одна из таких триггерных точек, над которыми мы работаем. Усилили эпидмониторинг, выявляем все случаи поносов, других вещей, смотрим, какие симптомы. Есть определенные тест-системы для того, чтобы исследовать и не пропустить случаи", – отметил министр здравоохранения Украины.

Кроме того, министр отметил важность вакцинации и поддержания личной гигиены, особенно в условиях ограниченного доступа к чистой воде. Он призвал граждан не игнорировать рекомендации по вакцинации даже в сложных условиях, потому что это может уменьшить риск развития тяжелых форм болезней.

Ситуация с электроснабжением в стране остается напряженной, и, как отмечает министр, требует "общих усилий на всех уровнях — от местных общин до национальной власти". В то же время коммунальные службы работают повышенными темпами, чтобы обеспечить население минимально необходимыми ресурсами и предотвратить гуманитарную катастрофу.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-lyashko-moz-epidemiya-spalakh-vymknennya-svitla/33002506.html
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