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Сколько в 2023-м году заработало руководство Минздрава

Обнародованы зарплаты Виктора Ляшко и его заместителей

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Портал "Комментарии" отправил запрос в Министерство здравоохранения Украины на информацию о зарплате министра и его заместителей. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство МОЗ в 2023 году.

Сколько в 2023-м году заработало руководство Минздрава

Минздрав. Фото: из открытых источников

Украинские госслужащие кроме должностного оклада, который, собственно, и является зарплатой, имеют еще разные бонусы к заработной плате. Например, надбавки за выслугу лет, интенсивность труда, доступ к государственной тайне, особый характер работы, а также премии и отпускные.

Министр Виктор Ляшко за 2023 год получил зарплату чуть больше 1 млн 115 тысяч гривен, или 92,9 тыс. гривен усреднено ежемесячно. 

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров в 2023 году получил выплаты на сумму 845 тысяч 713 гривен, или 70,476 тыс. гривен усреднено ежемесячно. 

Заместитель министра Петр Емец в 2023 году заработал чуть больше 1 млн гривен, имея 85 тыс. грн в среднем каждый месяц. 

Заместитель министра Мария Каркевич в 2023 году заработала 1 млн 18 тысяч грн. Или 84,883 тыс. гривен усреднено ежемесячно. 

Заместитель министра – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин получил зарплаты в 2023 году 1 млн 41 тысячу грн. Или, получая 86, 762 грн ежемесячного оклада. 

Заместитель министра Марина Слободниченко в 2023 году заработала 651 тысячу 2019 грн. Или же в среднем 54 тысячи 268 грн ежемесячно.

Стоит учесть, что данные указаны без учета налогов, то есть, фактические суммы, которые получали в Минздраве будут меньше. 

Портал "Комментарии" также обнародовал, какие фактические выплаты получило руководство Государственной службы финансового мониторинга в 2023 году.

Также "Комментарии" представили данные о том, какие зарплаты в 2023 году получили руководители в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.




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