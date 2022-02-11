Сколько подростков уже получили деньги за вакцинацию и на что тратят

В настоящее время в Украине почти 40 тысяч вакцинированных против COVID-19 подростков воспользовались программой "еПоддержка" и получили 1000 гривен. На что больше всего тратят деньги несовершеннолетние украинцы, проанализировали в министерстве здравоохранения Украины, передает портал "Комментарии".

Деньги за вакцинацию подростки. Фото из открытых источников

Счета в банках для подростков начали открываться с 7 февраля. В настоящее время программой "еПоддержка" воспользовались 64% детей, получивших две дозы прививки от коронавируса. Чаще всего подростки тратят деньги на школьные принадлежности, канцелярию, товары спортивного назначения и образовательные услуги.

"За несколько дней действия программы известно, что на 1,2 млн гривен были куплены школьные принадлежности и канцелярские изделия, на почти 400 тысяч гривен – товары спортивного назначения и еще 153 тысячи гривен потрачены на услуги в сфере образования", – отметила заместитель министра вопросов цифрового развития Мария Карчевич

Напомним, в настоящее время в Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли 62 тысячи подростков, еще 73 тысячи получили одну дозу вакцины.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США Pfizer требует разрешения начать вакцинировать детей от 6 месяцев до 4 лет. Такую необходимость в компании объяснили волной заболевания штаммом "Омикрон", которая распространяется по миру. Известно, что FDA собирает группу экспертов на 15 февраля, чтобы изучить этот вопрос. В настоящее время те исследования, которые обнародовали в Pfizer, демонстрируют, что для наилучшей эффективности детям до 5 лет нужно уколоть две прививки Covid-19 с интервалом в три недели, а бустерную дозу следует вводить уже через два месяца. Окончательные результаты компании обещают обнародовать в конце марта.

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