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Pfizer просит разрешения начать вакцинировать детей от 6 месяцев до 4 лет

Pfizer просит начать вакцинацию детей до 5 лет от коронавируса

сегодня, 18:27
Автор:

Людмила Слободенюк
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Компания Pfizer и ее фармацевтический партнер BioNTech официально подали заявку в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на получение разрешения на экстренное использование своей вакцины от коронавируса для детей в возрастном диапазоне 6 месяцев-4 года. Об этом пишет издание ABC, передает портал "Комментарии".

Pfizer просит разрешения начать вакцинировать детей от 6 месяцев до 4 лет

Pfizer вакцинация детей до 5 лет. Фото из открытых источников

Такую спешку в компании объяснили волной заболевания штаммом "Омикрон", которая распространяется по миру. Известно, что FDA собирает группу экспертов на 15 февраля, чтобы изучить этот вопрос.

"Наличие безопасной и эффективной вакцины для детей этой возрастной группы является приоритетом для агентства, и мы стремимся своевременно просматривать данные, которые агентство попросило предоставить Pfizer в свете недавнего всплеска Omicron", — заявила комиссар FDA Джанет Вудкок.

В настоящее время те исследования, которые обнародовали в Pfizer, демонстрируют, что для наилучшего результата детям до 5 лет нужно уколоть две прививки от Covid-19 с интервалом в три недели, а бустерную дозу следует вводить уже через два месяца. Окончательные результаты компании обещают обнародовать в конце марта.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что новый вирус "Омикрон" способен к осложнениям, в частности, он может спровоцировать воспаление ушей. Это характерно для молодежи и детей. Боль и симптомы, связанные с ухудшением слуха, характерны сейчас для трети пациентов, переболевших COVID-19 . Новый штамм ковида имеет способность размножаться на слизистой носа и носоглотки. Отиты вызывают отек структуры уха.
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Источник: https://www.abc.net.au/news/health/2022-02-10/covid-vaccine-children-under-five-pfizer-one-step-closer/100803788
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