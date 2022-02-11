Сколько у вас стажа и на какую пенсию претендуете: все можно узнать в приложении "Дия"

В Минцифре отчитались о старте еще одной услуги для украинцев, которая может стать полезной. В приложении "Деия" в несколько кликов можно проверить свой страховой стаж. Это может понадобиться тем, кто собирается на пенсию, меняет работу или идет на больничный. Справки ОК-5 и ОК-7 может сгенерировать в свой смартфон любой пользователь "Дии", сообщили в пресс-службе министерства цифровой трансформации. Передает портал "Комментарии".

Страховой стаж в приложении Дия. Фото из открытых источников

О том, что услуга доступа к справкам ОК-5 и ОК-7 о страховом стаже удобна и нужна, свидетельствует тот факт, что только за три дня украинцы подали более 75 тысяч заявок в реестры через приложение "Дия".

"Это справки о вашем трудовом и страховом стаже, которые требуют при оформлении на работу, для назначения пенсии или начисления больничных", — пояснили в министерстве.

Для получения справки выберите в разделе "Услуги" вариант "Справки". Далее выберите нужный вам документ и закажите его. Через несколько секунд справка будет в приложении. Вы можете его скачать или просто просмотреть.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что вскоре в приложении "Дия" будут доступны удостоверения для ветеранов войны и частников Революции Достоинства. Электронные удостоверения могут заменять бумажные.

Ранее в Минцифре анонсировали еще шесть новых услуг для украинцев : опрос, шеринг техпаспорта, смена места регистрации, справка о несудимости, разрешение на строительство, продление и прекращение денежной помощи внутриперемещенным лицам. Они уже доступны в приложении "Дия".

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