В приложении "Дия" появятся еще два новых документа

В приложении "Дия" вскоре появится электронное удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства. Нововведение сегодня, 9 февраля, принял Кабинет министров на заседании. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры, передает портал "Комментарии".

Дия: электронное удостоверение ветерана войны и участника Революции Достоинства. Фото из открытых источников

Эти нововведения в приложении "Дия", по убеждению чиновников, добавят удобства для украинских ветеранов. Теперь они смогут использовать электронное удостоверение в "Дия" как аналог бумажного и всегда иметь его в телефоне.

"Воспользоваться цифровым удостоверением в приложении "Дия" смогут более миллиона ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства и людей, на которых распространяется Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"", — отметили в министерстве цифровой трансформации.

Также в сообщении Минцифры было в очередной раз отмечено, что все цифровые документы в приложении "Дия" не хранятся в самом приложении, а подтягиваются из реестров.

Ранее "Комментарии" писали о том, что у "Дия" появилось шесть новых услуг: опрос, шеринг техпаспорта, смена места регистрации, справка о несудимости, разрешение на строительство, продление и прекращение денежной помощи внутренне перемещенным лицам.

Также в Украине официально запустили сервис "Дия.City". Это налоговая система, которая будет доступна в любом уголке Украины. "Дия.City" предлагает смягченную налоговую систему – налог на прибыль 18% или налог на выведенный капитал 9%, ЕСВ на уровне 22% с минимальной зарплаты, НДФЛ 5% и военный сбор 1,5%; гибкие формы сотрудничества с IT-специалистами – гиг-контракты, объединяющие преимущества фриланса и социальные гарантии; гарантии защиты интеллектуальной собственности; элементы английского права, упрощающие доступ к инвестициям; гарантии защиты личности и собственности от неправомерного вмешательства силовиков. Вступление в "Дия.City" является добровольным. Специальный режим будет функционировать параллельно с действующими условиями развития ИТ.

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