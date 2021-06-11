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Сколько доз вакцины Украина может ожидать от датского правительства

Название препарата пока не известна

сегодня, 20:00
Автор:

Данило Матюха

Правительство Дании выразило готовность поставить в Украину партию вакцин против коронавируса. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявила датская премьер-министр Метте Фредериксен, сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

Сколько доз вакцины Украина может ожидать от датского правительства

Дания - фото из открытых источников

Датский политик отметил, что его страна готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины против COVID-19. Однако название препарата или компания-производитель пока остается неизвестной.

"Метте Фредериксен рассказала президенту, что Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины против COVID-19", — говорится в сообщении.

Также в сообщении ОП отмечается, что стороны обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и европейской интеграции. А после беседы Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости страны.

Напомним, что правительство Дании решило ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. С 11 июня бары и рестораны смогут работать до полуночи, тогда как ранее там принимали посетителей до 23:00. С 15 июня закрытие этих учреждений перенесут на 02:00 ночи. Кроме того, с 14 июня отменяется обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта. С сентября планируется отменить и это правило.

Добавим, что с 11 марта Дания приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Сообщается, что такое решение было принято после случая образования тромбов после вакцинации у пациента.

В то же время Управление здравоохранения Дании не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов. Подробную информацию об этом ищите в нашем материале по ссылке.


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Источник: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-telefonom-obgovoriv-z-golovoyu-uryadu-da-68977
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