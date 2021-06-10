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Как Дания ослабит карантин к Евро-2020

Страна отменяет обязательное ношение масок

сегодня, 17:42
Автор:

Данило Матюха

Правительство Дании решило ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как Дания ослабит карантин к Евро-2020

Дания - фото из открытых источников

Власти страны утверждают, что пошли на такие меры из-за того, что взяли пандемию под контроль.

С 11 июня бары и рестораны смогут работать до полуночи, тогда как ранее там принимали посетителей до 23:00. С 15 июня закрытие этих учреждений перенесут на 02:00 ночи.

Кроме того, с 14 июня отменяется обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта. С сентября планируется отменить и это правило.

На следующей неделе также позволят проведение общественных мероприятий численностью до 10 тысяч человек. Для матчей в рамках Евро-2021, которые состоятся в Копенгагене, сделано исключение — на них решено допустить 25 тысяч зрителей. Ранее планировалось, что на стадион будут пускать не более 16 тысяч человек.

С октября власти Дании планируют снять все ограничения и отменить документ, который сейчас нужен для посещения баров, ресторанов, музеев и театров. Специальный пропуск содержит информацию о негативном ПЦР-тесте на коронавирус у человека, о прохождении вакцинации или недавно перенесенной болезни.

Напомним, что с 11 марта Дания приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Сообщается, что такое решение было принято после случая образования тромбов после вакцинации у пациента.

В то же время Управление здравоохранения Дании не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов. Подробную информацию об этом ищите в нашем материале по ссылке.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/749418.html
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