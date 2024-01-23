Сийярто грозятся устроить «взрывной прием», если тот заявится в Украину

В СМИ появилась информация о том, что в посольство Венгрии в Украине якобы прислали угрозы смертью в адрес главы МИД страны Петера Сийярто в связи с его предстоящим визитом в Ужгород. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Index".

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

СМИ со ссылкой на свои данные пишет, что письмо поступило на электронную почту посольства Венгрии в Украине и написано на украинском языке.

В тексте записки, согласно переводу, автор пишет, что украинцы ненавидят венгерскую власть за то, что Венгрия "делает все, чтобы Украина проиграла в войне" и говорит, что Сийярто 29 января ждет "взрывной прием" и рекомендует начинать приготовления к похоронам. Записка завершается словами, что "Бог прощает, но украинцы – нет".

Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер в своем Facebook заявил, что угроза "не сдержит Петера Сийярто от представительства интересов Венгрии".

"Польский премьер атакует позицию Венгрии, которая выступает за мир, с неприемлемыми заявлениями, а глава МИД Петер Сийярто получает угрозы смертью. Кто считает, что министр иностранных дел Венгрии испугается – не знает Петера Сийярто", – написал Менцер.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского заявили, что близки к важным переговорам с Венгрией: что говорят в Будапеште.

Также издание "Комментарии" сообщало — лидеры Евросоюза готовы занять жесткую позицию в отношении Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля. Об этом сообщает "Bloomberg", ссылаясь на источники.

Ранее "Комментарии" писали – переговоры Украины и Венгрии: стоит ли их проводить и какой результат можем получить.