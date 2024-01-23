Сийярто грозятся устроить «взрывной прием», если тот заявится в Украину

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Кравцев Сергей
В СМИ появилась информация о том, что в посольство Венгрии в Украине якобы прислали угрозы смертью в адрес главы МИД страны Петера Сийярто в связи с его предстоящим визитом в Ужгород. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Index".
Петер Сийярто Фото: из открытых источников
СМИ со ссылкой на свои данные пишет, что письмо поступило на электронную почту посольства Венгрии в Украине и написано на украинском языке.
В тексте записки, согласно переводу, автор пишет, что украинцы ненавидят венгерскую власть за то, что Венгрия "делает все, чтобы Украина проиграла в войне" и говорит, что Сийярто 29 января ждет "взрывной прием" и рекомендует начинать приготовления к похоронам. Записка завершается словами, что "Бог прощает, но украинцы – нет".
Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер в своем Facebook заявил, что угроза "не сдержит Петера Сийярто от представительства интересов Венгрии".
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Также издание "Комментарии" сообщало — лидеры Евросоюза готовы занять жесткую позицию в отношении Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля. Об этом сообщает "Bloomberg", ссылаясь на источники.
Ранее "Комментарии" писали – переговоры Украины и Венгрии: стоит ли их проводить и какой результат можем получить.
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Ігор
сегодня, 15:09
Звичайна обрізана тактика. Так своїм конкурентам погрожував Кернес навіть математику застосовував на ноль множив - тому і правив навіть тушкою. Такий приклад Труханов Садовий Філатов, інші істоти. Нічого дивного, всі хочуть правити як забруднений у корупції ватажок юдейців-терористів Нетаньяху - нескінченно. Юдейці тримаються за владу - світ лихоманить, а Україна і Палестина кров'ю стікають.