Синоптики рассказали, когда в Украине снова похолодает

На выходных в Украину пришло долгожданное тепло. Во многих городах страны уже начал таять снег и отступили морозы. Однако синоптики прогнозируют, что вскоре в Украине вновь похолодает. Об этом и о погоде на ближайшие дни, на своей странице в Facebook рассказала метеоролог Наталья Диденко.

23 февраля в Украине похолодает - фото: из открытых источников

Так, по прогнозам синоптика, завтра, 23 февраля, морозы вновь дадут о себе знать. Такие области как: Сумская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, столкнутся снова с минусовой температурой. Таким образом, днем в этих областях ожидается от 5 до 12 градусов ниже 0. А ночью столбик термометра упадет до -15 градусов.

В центральных и северных областях ожидается 0 градусов днем. А на западе и юге – всё ее останется также тепло. Днем температура воздуха будет до +9. На Закарпатье – до +12 градусов.

"К обуви сейчас особое внимание, потому что утром и вечером испытывает на устойчивость гололедица, днем ​​подстерегает каша, лужи и грязь по щиколотку", — пишет синоптик на своей странице.

Также Наталья Диденко отметила, что завтра в большинстве областей ожидается мокрый снег и туман. Кроме того, в восточных областях, а также на северо-востоке и в центре Украины ожидается сильный ветер.

По данным Укргидрометцентра, с 25 февраля начнется значительное потепление. Минусовая температура днем будет только в восточных областях. Столбик термометра опустится до -1 градуса. В остальной части страны ожидается солнечная погода и плюсовая температура.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что думают украинцы о новом законе об обслуживании потребителей на украинском языке. Также сайт информировал о том, чего остерегаться украинцам при трудоустройстве.

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