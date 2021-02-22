Синоптики рассказали, когда в Украине снова похолодает

Язык
Coinspot 22.02.2021
BTC/USD
52223.84
ETH/USD
1723.68
LTC/USD
201.99
НБУ 22.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
На выходных в Украину пришло долгожданное тепло. Во многих городах страны уже
начал таять снег и отступили морозы. Однако синоптики прогнозируют, что вскоре в
Украине вновь похолодает. Об этом и о погоде на ближайшие дни, на своей странице в Facebook рассказала метеоролог Наталья Диденко.
23 февраля в Украине похолодает - фото: из открытых источников
Так, по прогнозам синоптика, завтра, 23 февраля, морозы вновь дадут о себе
знать. Такие области как: Сумская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская,
столкнутся снова с минусовой температурой. Таким образом, днем в этих областях
ожидается от 5 до 12 градусов ниже 0. А ночью столбик термометра упадет до -15
градусов.
В центральных и северных областях ожидается 0 градусов днем. А на западе и
юге – всё ее останется также тепло. Днем температура воздуха будет до +9. На
Закарпатье – до +12 градусов.
"К обуви сейчас особое внимание, потому что утром и вечером испытывает на
устойчивость гололедица, днем подстерегает каша, лужи и грязь по щиколотку",
— пишет синоптик на своей странице.
Также Наталья Диденко отметила, что завтра в большинстве областей ожидается
мокрый снег и туман. Кроме того, в восточных областях, а также на северо-востоке
и в центре Украины ожидается сильный ветер.
По данным Укргидрометцентра, с 25 февраля начнется значительное потепление. Минусовая температура днем будет только в восточных областях. Столбик термометра опустится до -1 градуса. В остальной части страны ожидается солнечная погода и плюсовая температура.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что думают украинцы о новом законе об обслуживании потребителей на украинском языке. Также сайт информировал о том, чего остерегаться украинцам при трудоустройстве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости