Обслуживание на украинском языке: что по этому поводу думают украинцы

В январе текущего года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом, обслуживание потребителей должно происходить исключительно на украинском языке. Жители страны высказали свое мнение по этому поводу.

Для большинства украинцев этот вопрос не является принципиальным - фото: depositphotos

Так, по результатам социологического опроса, проведённого компанией Research & Branding Group, 58% респондентов считают, что язык, на котором с ними будут разговаривать при оказании тех или иных услуг, вовсе не имеет значения. А 39% опрошенных отметили, что для них этот вопрос как раз таки является принципиальным. Они заявляют, что им важно, чтобы обслуживание проводилось на украинском языке. Не смогли определиться с ответом 3% из всех опрошенных.

Стоит отметить, что наиболее принципиальными в этом вопросе оказались жители Западной Украины и сельской местности. Как оказалось, это больше важно для молодежи. Жители южных и восточных областей более безразлично относятся к языку обслуживания.

Несмотря на то, что больше половины заявили, что для них не имеет значения, на каком языке их будут обслуживать, 51% поддержал переход сферы обслуживания на государственный язык. Против этого оказались 20% респондентов. Еще 26% вовсе безразлично на это нововведение. 1% из всех опрошенных вовсе не слышал об этом никогда, а 2% не смогли дать точный ответ на этот вопрос.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Крыму фактически запретили говорить на украинском языке. Кроме того, сайт информировал о том, чего остерегаться украинцам при трудоустройстве, чтобы не попасть в рабство или к аферистам.

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