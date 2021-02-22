В Крыму фактически запретили говорить на украинском языке

Российские оккупанты ограничивают жителей полуострова Крым в их правах, в частности в праве общаться на родном языке. Об этом сообщило Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым на своей странице в Фейсбук.

Оккупация Крыма: власть запрещает гражданам говорить на украинском. Фото: regnum.ru

В сообщении говорится, что оккупационная власть запрещает гражданам пользоваться родными языками — украинским и крымскотатарским.

Как сообщается, на территории Крыма активно уничтожаются украиноязычные СМИ, высшие и средние учебные заведения, любую украинскую письменность. Эти же ограничения касаются и крымскотатарского языка, который на полуострове признан официальным.

Представительство отметило, что ограничение права говорить на родном языке началось еще с первых дней временной оккупации.

Также представительство выразило уверенность, что "наступит день, когда над Крымом снова будет развеваться украинский флаг и говорить, слушать и смотреть украинском, крымско-татарскими и другими языками снова будет возможно, без запретов и угроз жизни".

Напоминаем, что в прошлом месяце в Крыму было открыто 13 уголовных дел против жителей полуострова, которые не желают служить в армии Российской Федерации. Это самое большое количество приговоров, зафиксированных по этой статье в течение месяца за весь период оккупации. Детали читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Верховная Рада Украины приняла постановление, приуроченное к годовщине расстрелов на Майдане в 2014 году, которое называет виновника аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. Согласно постановлению, убийства на Майдане, оккупация Россией Крыма и развязывания войны в Донбассе является следствием политики экс-президента Януковича и его режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!