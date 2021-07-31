Синоптики рассказали, какой будет погода в августе

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Елизавета Черных
По данным Укргидрометцентра, погода в августе 2021 года будет теплее, чем обычно в этот период. Об этом сообщает ТСН.
Погода в августе 2021 - фото из открытых источников
Синоптики считают, что средняя температура в последний летний месяц будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, в Карпатах — +16...+18 градусов, что выше климатической нормы.
Специалисты прогнозируют , что среднее количество осадков в стране в августе ожидают в пределах 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм.
Отметим, что в ближайшее время в стране сохранится стабильно жаркая погода с температурой в пределах +30 градусов. Однако, начиная со следующей недели, в определенных областях Украины столбики термометра достигнут критических +38 градусов. Синоптики предполагают, что в воскресенье, 1 августа, жителям крайнего востока нужно обижать температуру около +34...+35 градусов. В понедельник, 2 августа в западной части страны, температурные показатели существенно снизятся. Ночью они опустятся до +12..+16 градусов, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+26 градусов.
Больше всех жару смогут прочувствовать жители востока Украины. Температурные столбики в регионе поднимутся до +35...+38. В центральных регионах также ожидается температура воздуха в +35.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что накануне Одесса ощутила на себе мощный циклон. Горожане уверяют, что в последний раз в подобными погодными условиями они сталкивались еще в 2013 году. Вследствие непогоды были свалены несколько десятков деревьев, размыты клумбы и грунтовые дороги, многие районы города остались без электроэнергии.
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