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Главная Новости Общество события Жара достигнет критических отметок: где и когда ожидать повышения температуры в Украине
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Жара достигнет критических отметок: где и когда ожидать повышения температуры в Украине

Наиболее жаркой погода будет на востоке Украины

сегодня, 09:34
Автор:

Елизавета Черных

В ближайшее время в стране сохранится стабильно жаркая погода с температурой в пределах +30 градусов. Однако, начиная со следующей недели, в некоторых областях Украины отметка термометра может достигнуть критических +38 градусов. Об этом сообщает УНИАН. 

Жара достигнет критических отметок: где и когда ожидать повышения температуры в Украине

Жара достигнет критических отметок - фото из открытых источников

По данным синоптиков, уже в воскресенье, 1 августа, на крайнем востоке, а также в Николаевской и Херсонской областях ожидается +34...+35 градусов. 

2 августа в некоторые регионах Украины, в частности на Западе, ожидается существенное снижение температурных показателей. Ночью они опустятся до +12..+16 градусов, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+26 градусов. 

Но жители восточной части страны на термометре могут увидеть отметки в +35...+38 и практически безоблачность. В отдельных центральных регионах температура воздуха также будет достигать +35 градусов. 

3 августа на востоке Украины синоптики прогнозируют дожди, которые приведут ко снижению температуры. Ожидается до +36 градусов. В центральных и южных областях температура будет +28...+32 градуса. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что накануне Одессу накрыло мощным циклоном. По мнению местных жителей, в последний раз с ливнем подобной силы город сталкивался в 2013 году.

Непогода наделала немало бед: свалила десятки деревьев, размыла клумбы и грунтовые дороги, многие районы города были оставлены без электроэнергии. Вода подтапливала даже подъезды жилых многоэтажек. Также стихия зацепила и Одесский район — на утро четверга электричества не было в более чем двух десятках населенных пунктов.



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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/ukrainu-nakroet-adskaya-zhara-do-380-gde-i-kogda-ozhidat-karta-sinoptik-11497987.html
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