По словам синоптика Натальи Диденко, в среду, 6 октября, на территории Украины будет ветрено — в основном на Западе, в Крыму и Приазовье, однако без осадков. Когда ожидать дождей в стране, специалист написала на своей странице в Facebook.

Синоптик рассказала, когда Украину накроют дожди - фото из открытых источников

По прогнозу Диденко, в среду температура воздуха не изменится по сравнению с предыдущими днями. Ночью ожидается в пределах +2...+9 градусов, местами могут появиться заморозки. Днем столбики термометров поднимутся до +11...+15 градусов, в западной части страны — до +13...+18 градусов.

В столице завтра ожидается сухая погода с температурой воздуха около +13 градусов.

Однако специалист отметила, что на следующей неделе в страну зайдут влажные атмосферные фронты, которые принесут с собой обильные дожди. Осадки прогнозируются 12-15 октября.

"Поэтому постарайтесь успеть все насущное сделать, что требует улицы и свежего воздуха, к дождям", — посоветовала синоптик.

Напомним, что в Государственной службе чрезвычайных ситуаций украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, по данным ГСЧС, практически на всей территории Украины ожидается снижение температуры до -5 градусов ночью 6 и 7 октября.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, какой будет погода в стране на протяжении всей осени. Так, с 14 октября страну ожидают сильные заморозки. Также синоптики отмечают, что ноябрь в 2021 году будет больше похож на зимний месяц, а первый снег может пойти уже в первые десять дней. Со средины ноября ожидается снег, морозы, которые под конец целиком передадут эстафету декабрьскому холоду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!