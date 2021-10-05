В Государственной службе чрезвычайных ситуаций украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, по данным ГСЧС, практически на всей территории Украины ожидается снижение температуры до -5 градусов ночью 6 и 7 октября.

В Украине ожидаются заморозки: где похолодает - фото из открытых источников

В частности, похолодание коснется всех регионов, кроме Закарпатья и южной части страны:

"По данным Укргидрометцентра, ночью 6-7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5°", — сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Отмечается, что в связи со снижением температурных показателей в стране объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Отметим, что согласно прогнозам синоптиков, в октябре украинцы еще смогут насладиться теплыми и солнечными днями. Так, народный синоптик Леонид Горбань отмечает, что второй осенний месяц будет в основном холодный, однако в средине месяца жителей страны ждет продолжительное "бабье" лето. После него температурные столбики опустятся и в Украине ожидаются ночные заморозки и сильные осадки.

А синоптик Наталья Голеня подчеркивает, что сейчас в Украине продолжается период сухой погоды из-за антициклона.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, какой будет погода в стране на протяжении всей осени. Так, с 14 октября страну ожидают сильные заморозки. Также синоптики отмечают, что ноябрь в 2021 году будет больше похож на зимний месяц, а первый снег может пойти уже в первые десять дней. Со средины ноября ожидается снег, морозы, которые под конец целиком передадут эстафету декабрьскому холоду.

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