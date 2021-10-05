BTC/USD
49807.53
ETH/USD
3404.13
LTC/USD
168.56
USD/UAH
26.65
EUR/UAH
31.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, по данным ГСЧС, практически на всей территории Украины ожидается снижение температуры до -5 градусов ночью 6 и 7 октября.
В Украине ожидаются заморозки: где похолодает - фото из открытых источников
В частности, похолодание коснется всех регионов, кроме Закарпатья и южной части страны:
Отмечается, что в связи со снижением температурных показателей в стране объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Отметим, что согласно прогнозам синоптиков, в октябре украинцы еще смогут насладиться теплыми и солнечными днями. Так, народный синоптик Леонид Горбань отмечает, что второй осенний месяц будет в основном холодный, однако в средине месяца жителей страны ждет продолжительное "бабье" лето. После него температурные столбики опустятся и в Украине ожидаются ночные заморозки и сильные осадки.
А синоптик Наталья Голеня подчеркивает, что сейчас в Украине продолжается период сухой погоды из-за антициклона.
Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, какой будет погода в стране на протяжении всей осени. Так, с 14 октября страну ожидают сильные заморозки. Также синоптики отмечают, что ноябрь в 2021 году будет больше похож на зимний месяц, а первый снег может пойти уже в первые десять дней. Со средины ноября ожидается снег, морозы, которые под конец целиком передадут эстафету декабрьскому холоду.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости