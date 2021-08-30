Много осадков и первые заморозки: народный синоптик рассказал, какой будет погода этой осени

В этом году погода под влиянием капризного Сатурна. Поэтому бабье лето будет коротким, а сама осень — прохладной, со слякотью и даже ранним ноябрьским снегом, который плавно перейдет в раннюю зиму.

Какой будет погода этой осенью (фото из открытых источников)

Известный прогнозист Леонид Горбань рассказал, какой будет осень, которая придет на смену лету уже послезавтра. Об этом сообщает издание ТСН.ua.

Народный наблюдатель капризной барышни погоды порадовал сначала приятным. Сказал, что на смену дождям и прохладе придет, такое, ожидаемое всеми, сентябрьское бабье лето. И сентябрь будет теплым, даже с жаркой погодой в начале и грибными дождями.

Холод заменит плюсы тепла в конце сентября. Он продолжится и в октябре. А на большой праздник Покрова в Украину придут даже первые, ранние заморозки. Холодная октябрьская слякоть, ночные заморозки — видим, что в октябре погожих дней будет немного. Дни без осадков придут после 26 октября и так будет до начала ноября.

Леонид Горбань, опираясь на свои предсказания, называет нынешний ноября уже более зимним, чем осенним месяцем. Первый снег будет идти уже в первой десятидневке. А после 14 ноября выпадет снег, придут морозы, которые в конце месяца передадут эстафету холода декабрю.

Вот какой будет осень по предсказанию народного наблюдателя:

в сентябре: 1-2 числа будет сухо и жарко, 3-5 — дожди, 7-10 — светло, тепло, 11-12 — дожди, 13-17 — светло, тепло, но ветрено, 18 — дождь, 19-23 — сухо, 24-25 — дожди, 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.

в октябре 1-4 — холодно, мрачно, 5-6 и 8-10 — дожди, 11-19 — пасмурно, холодно, 14 — заморозки, 20 22-23 и 26 октября — дожди, 27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.

в ноябре 1-4 — пасмурно, дожди, 4-15 — холодно, ночные заморозки, 8-10 — дожди и мокрый снег, 14 — снег, 16 и до конца месяца — мороз, 20, 24, 25 — снег.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Украина накроют град и шквалы: где ухудшится погода.

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