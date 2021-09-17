По словам синоптика Натальи Диденко, на выходных, 18-19 сентября, страна погрузится в "циклоническую элегию". Осадки ожидаются практически на всей территории Украины. Об этом специалист написала на странице в Facebook.

Синоптик предупредила о похолодании в Украине - фото из открытых источников

Синоптик отметила, что в субботу, 18 сентября, температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+22 градусов. В южной части страны до +24 градусов, а на Севере столбики термометров покажут до +15 градусов.

19 сентября ожидается значительное похолодание на Западе Украине. Температура воздуха в регионе днем ожидается на уровне +7...+12 градусов. В северной части страны, в Винницкой области также будет свежо — до +12...+17 градусов. Левобережная Украина "получит от атмосферы бонус" — до +24 градусов.

Диденко предупредила и о осадках, отметив, что дожди в ближайшее время ожидаются на всей территории страны. В субботу сухо будет еще на Востоке, в Приазовье и Крыму, но уже в воскресенье осадки настигнут и эти регионы Украины.

Напомним, что украинцев может ожидать еще одна волна потепления в третьей декаде сентября. Согласно прогнозу директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, температура воздуха повысится, начиная с 19-20 сентября. По словам синоптика, такого термина как "бабье лето" официально нет. Обычно под этим высказыванием понимают спокойные, теплые дни с отсутствием осадков и порывов ветра.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что глобальное потепление не прошло и мимо нашей страны. Ученые отмечают, что по прошествии нескольких лет в Украине заметно увеличилась среднегодовая температура. Специалисты взволнованы, ведь такие погодные изменения могут стать результатом того, что уже через два десятилетия в Украине может не быть зимы.









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