Швейцария шокировала решением по реэкспорту почти сотни танков Leopard: их готовили для Украины

Правительство Швейцарии не дало согласие на реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были отправиться в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в коммюнике, которое появилось в распоряжении "ЕП".

Танки. Фото: из открытых источников

Федеральный совет Швейцарии 28 июня отклонил запрос компании Ruag SA по поводу 96 танков Leopard 1 A5 на основании законодательства о нейтралитете.

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Указанные танки сейчас находятся в Италии и в небоеспособном состоянии. Их планировали перевезти в Германию для модернизации, а после того передать Украине в качестве военной помощи.

"Федеральный совет пришел к выводу, что продажа 96 танков не возможна в связи с положениями действующего законодательства. В частности, такая продажа противоречила бы закону о средствах военного назначения и означала бы изменение швейцарской политики нейтралитета", – пояснили в заявлении.

Отметим, в средине июня появилась новость о том, что Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину. Об этом сказано в заявлении верхней палаты парламента страны.

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