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Швейцария разрешила реэкспорт оружия в Украину

Поправка в закон, которая должна была разрешить экспорт и реэкспорт вооружений, наконец-то принята

сегодня, 14:12 comments2236
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Автор:

Кравцев Сергей

Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сказано в заявлении верхней палаты парламента страны.

Швейцария разрешила реэкспорт оружия в Украину

Швейцария. Фото: Getty Images

Сторонники принятия данной поправки утверждали, что Швейцария должна оказывать больше поддержки Украине и вносить свой вклад в европейскую безопасность. В то же время оппоненты отмечали, что косвенные поставки вооружений проблематичны с точки зрения принципов нейтралитета Швейцарии.


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Таким образом были приняты фундаментальные изменения в закон о военных материалах, который позволит решить вопрос экспорта оружия в воюющие страны раз и навсегда.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Швейцарии признало, насколько большие резервы российского центробанка находятся в их стране. Швейцария рассматривает возможность инвестировать эти активы, а средства от них могли бы пойти на восстановление Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель Китая Ли Хуэй, совершивший визиты в Киев, Москву, а также европейское турне, заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поощрять усилия третьих держав (Бразилии, Китая и так далее) по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогичной точки зрения, как известно, придерживается украинская сторона. Когда может вызреть реальная почва для переговоров? Почему тот же Китай скорее оттягивает их, экономически и политически поддерживая Россию, чем приближает? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.parlament.ch/de
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