Завтра, 1 июня, часть страны накроют ливень и гроза. В первый день лета погода не порадует жителей Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Укргидрометцентра.

Штормовой ветер и ливень накроют часть Украины 1 июня: где ухудшится погода - фото из открытых источников

1 июня в указанных регионах синоптики прогнозируют значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с. Также отмечается, что сегодня до конца также сохранится холодная погода. В Карпатском регионе идет снег, а в других областях — дожди.

Также сегодня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,5-1,5 метров, местами возможен начальный выход воды на заводь.

Напомним, что весна практически подошла к завершению, и все украинцы с нетерпением ожидают наступления лета. В первую очередь потому, что в Украине снова похолодало, а тепла и солнышка все же хочется. Начало лета особым потеплением не порадует, однако ближе к середине июня лето таки окончательно наступит. Народный синоптик Леонид Горбань убежден, что лето в Украину придет с дождями и весьма относительным теплом. Около десяти дней на всей территории страны следует ожидать дождей — с перерывами в пару дней. Не обойдется и без гроз, а самая сильная, скорее всего, случится в конце первой трети июня — прежде, чем установится более теплая погода без осадков.

Ранее портал "Комментарии" также сообщал, что Укргидрометцентр обнародовал актуальную информацию о том, какой будет погода в июне, в первый месяц лета. Из материала статьи, вы узнаете, когда будут осадки и какую температуру ожидать.









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