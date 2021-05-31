Погода в июне 2021 в Украине: прогноз синоптиков на месяц

Укргидрометцентр обнародовал актуальную информацию о том, какой будет погода в июне, в первый месяц лета. Из материала статьи, вы узнаете, когда будут осадки и какую температуру ожидать.



Погода в Украине (фото из открытых источников)

Эксперты из Укргидрометцентра заявляют, что украинцам наконец стоит ожидать настоящее лето и потепление в июне. Несмотря на то, что это конец весны прошел с дождями, однако погода в июне станет по-настоящему летней. Температура в этот период будет постепенно увеличиваться, а осадки уменьшаться. Минимальная температура в первый месяц лета будет выше чем в предыдущие годы, а вот осадков будет в меньше.

В этом году в Украине в июне среднемесячная температура будет колебаться в пределах 18-22 градусов с отметкой "+". В горных местностях этот температурный показатель будет несколько ниже — 14-18 градусов тепла. В общем, климатическая характеристика для июня не является аномальной — температура ожидается на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы для Украины в этот период.

По осадкам в июне, то ожидается 44-78 мм, а в горах — до 160 мм. Также вероятные характерные для этого периода изменения жары и дождей. На большей части территории Украины начинается настоящее лето и жаркая погода. По данным синоптиков, украинцы в июне должны обратить внимание на состояние почвы, чтобы не было засухи.

Напомним, весна практически подошла к завершению, и все украинцы с нетерпением ожидают наступления лета. В первую очередь потому, что в Украине снова похолодало, а тепла и солнышка все же хочется. Как сообщает "Сегодня", начало лета особым потеплением не порадует, однако ближе к середине июня лето таки окончательно наступит.

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