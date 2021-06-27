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Штормовое предупреждение: где в Украине пройдут ливни и град

На территории Украины объявили штормовое предупреждение, синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Вслед за сильной жарой в большинстве областей Украины прогнозируют непогоду. Сегодня, 27 июня, ожидаются ливни, грозы и даже град.

Штормовое предупреждение: где в Украине пройдут ливни и град

Погода в Украине 27 июня (фото из открытых источников)

Согласно информации ГСЧС, на территории страны объявлено штормовое предупреждение. Ухудшения погодных условий стоит ожидать жителям северных, центральных и южных областей. Там пройдут ливни и возможен град, а в остальных регионах есть вероятность грозовых дождей. Порывы ветра будут 15-20 метров в секунду.

Опасная ситуация может быть и в Карпатах, там существует угроза паводков. Из-за сильных осадков в реках региона может подняться уровень воды на 0,3-1,3 метра. Также из-за дождей возможно формирование склонового и местного стока. Вследствие этого может подтопить пониженные места. Также возможен сход селевых потоков в горных районах. Уровень опасности I – "желтый".

Отметим, что середина июня отличилась в Украине сильной жарой, температура воздуха в некоторых регионах поднималась выше 35 градусов. Но пару дней назад погодные условия ухудшились. Некоторые области накрыли сильные грозы и дожди, в частности в Киевской области выпал крупный град, который повредил дамбу, а на Одессу обрушился мощный ливень. 

Напомним, эксперты из Укргидрометцентра заявляют, что второй месяц лета будет достаточно жарким, хотя уже в конце месяца можно ожидать небольшого похолодания и даже холодных дождей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24 июня в Киеве было зафиксировано четыре температурных рекорда. Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 35,5 градуса тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3 градуса, а для июня в целом — на 0,5 градуса.



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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/125890.html
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