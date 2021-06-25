Июньская жара в Украине побила рекорд XIX века: подробности

Вчера, 24 июня, в Киеве было зафиксировано четыре температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Жара в Украине - фото из открытых источников

Так, среднесуточная температура 24 июня составила +28,1 градуса, что на 1,6 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

"Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 35,5 градуса тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3 градуса, а для июня в целом на 0,5 градуса. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года", — заявляют метеорологи.

Также минимальная температура воздуха 24 июня в Киеве не опустилась ниже +22,2 градуса, что на 1,5 градуса теплее предыдущего рекорда, установленного в 1964 году.

Напомним, что 18 июня 2021 года на метеорологической станции Ай-Петри в оккупированном Крыму было зафиксировано рекордное количество осадков за сутки. Метеорологи сообщают, что количество осадков составило 295 мм, а это равняется трехмесячной нормой. Также недавние осадки в Крыму на 17 мм больше предыдущего климатического рекорда Украины, который был отмечен 2 сентября 1991 года на метеоплощадке Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории. Тогда выпало 278 мм воды.

Добавим, что в жаркую погоду лучше отказаться от употребления пива и других спиртных напитков, потому что они не помогают утолить жажду, а наоборот, приводят к обезвоживанию организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт Ольга Ванатова рассказала, какие продукты и напитки стоит добавить в рацион, чтобы легче переносить жару.

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