logo
Русский Українська

BTC/USD

33387.06

ETH/USD

1871.93

LTC/USD

130.86

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Июньская жара в Украине побила рекорд XIX века: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Июньская жара в Украине побила рекорд XIX века: подробности

Украинская жара в 2021 году успела побить четыре температурных рекорда

сегодня, 14:45
Автор:

Данило Матюха

Вчера, 24 июня, в Киеве было зафиксировано четыре температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Июньская жара в Украине побила рекорд XIX века: подробности

Жара в Украине - фото из открытых источников

Так, среднесуточная температура 24 июня составила +28,1 градуса, что на 1,6 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

"Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 35,5 градуса тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3 градуса, а для июня в целом на 0,5 градуса. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года", — заявляют метеорологи.

Также минимальная температура воздуха 24 июня в Киеве не опустилась ниже +22,2 градуса, что на 1,5 градуса теплее предыдущего рекорда, установленного в 1964 году.

Напомним, что 18 июня 2021 года на метеорологической станции Ай-Петри в оккупированном Крыму было зафиксировано рекордное количество осадков за суткиМетеорологи сообщают, что количество осадков составило 295 мм, а это равняется трехмесячной нормой. Также недавние осадки в Крыму на 17 мм больше предыдущего климатического рекорда Украины, который был отмечен 2 сентября 1991 года на метеоплощадке Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории. Тогда выпало 278 мм воды.

Добавим, что в жаркую погоду лучше отказаться от употребления пива и других спиртных напитков, потому что они не помогают утолить жажду, а наоборот, приводят к обезвоживанию организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт Ольга Ванатова рассказала, какие продукты и напитки стоит добавить в рацион, чтобы легче переносить жару.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/CGO.Official/posts/337562601153308
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ