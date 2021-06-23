logo
Русский Українська

BTC/USD

33663.70

ETH/USD

1984.16

LTC/USD

128.04

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Количество осадков в Крыму установило новый украинский рекорд: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Количество осадков в Крыму установило новый украинский рекорд: детали

Предыдущий рекорд по количеству осадков в Украине был установлен 2 сентября 1991 года

сегодня, 18:38
Автор:

Данило Матюха

18 июня 2021 года на метеорологической станции Ай-Петри в оккупированном Крыму было зафиксировано рекордное количество осадков за сутки. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на своей странице в Facebook.

Количество осадков в Крыму установило новый украинский рекорд: детали

Дожди в Крыму - фото из открытых источников

Метеорологи сообщают, что количество осадков составило 295 мм. Специалисты подчеркивают, что такой показатель равен трем месячным нормам.

"По предварительной информации, 18 июня 2021 года на метеорологической станции Ай-Петри было зафиксировано рекордное за сутки количество осадков — 295 мм, что равняется трем месячным нормам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что недавние осадки в Крыму на 17 мм больше предыдущего климатического рекорда Украины, который был отмечен 2 сентября 1991 года на метеоплощадке Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории. Тогда выпало 278 мм воды.

Количество осадков в Крыму установило новый украинский рекорд: детали - фото 2
Количество осадков в Крыму установило новый украинский рекорд: детали - фото 3
Количество осадков в Крыму установило новый украинский рекорд: детали - фото 4
Количество осадков в Крыму установило новый украинский рекорд: детали - фото 5
Количество осадков в Крыму установило новый украинский рекорд: детали - фото 6

Сильные ливни не прошли бесследно для оккупированного полуострова. Из-за непрерывных дождей затопило несколько городов, людей эвакуировали из домов, по улицам разлились реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы, частично был отключен свет, пропала связь и интернет.

В частности, в Ялте вышла из берегов река Водопадная, вызвав масштабное затопление города. В результате июльских дождей на востоке Крыма, вызванных Черноморским циклоном, была затоплена Керчь и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Российские журналисты заявляют, что так называемая "власть Крыма", кроме введения в Ялте режима ЧС, еще и перекрыла проезд в центр, а также отключила город от водоснабжения, в связи с чем просит местных жителей запасаться водой.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/CGO.Official/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ