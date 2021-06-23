Количество осадков в Крыму установило новый украинский рекорд: детали

18 июня 2021 года на метеорологической станции Ай-Петри в оккупированном Крыму было зафиксировано рекордное количество осадков за сутки. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на своей странице в Facebook.

Дожди в Крыму - фото из открытых источников

Метеорологи сообщают, что количество осадков составило 295 мм. Специалисты подчеркивают, что такой показатель равен трем месячным нормам.

"По предварительной информации, 18 июня 2021 года на метеорологической станции Ай-Петри было зафиксировано рекордное за сутки количество осадков — 295 мм, что равняется трем месячным нормам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что недавние осадки в Крыму на 17 мм больше предыдущего климатического рекорда Украины, который был отмечен 2 сентября 1991 года на метеоплощадке Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории. Тогда выпало 278 мм воды.

Сильные ливни не прошли бесследно для оккупированного полуострова. Из-за непрерывных дождей затопило несколько городов, людей эвакуировали из домов, по улицам разлились реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы, частично был отключен свет, пропала связь и интернет.

В частности, в Ялте вышла из берегов река Водопадная, вызвав масштабное затопление города. В результате июльских дождей на востоке Крыма, вызванных Черноморским циклоном, была затоплена Керчь и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Российские журналисты заявляют, что так называемая "власть Крыма", кроме введения в Ялте режима ЧС, еще и перекрыла проезд в центр, а также отключила город от водоснабжения, в связи с чем просит местных жителей запасаться водой.

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