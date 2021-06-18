Почему оккупационная власть призывает жителей Ялты запасаться водой

Российская оккупационная власть в Крыму прекратила водоснабжения в один из крупнейших городов полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

Ялта - фото с открытых источников

Недавно некоторые территории Украины включая Крым накрыли мощные ливни, которые создали немало коммуникационных проблем. В частности в Ялте вышла из берегов река Водопадная, вызвав масштабное затопление города.

Также в результате июльских дождей на востоке Крыма, вызванных Черноморским циклоном, была затоплена Керчь и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Российские журналисты заявляют, что так называемая "власть" кроме введения в Ялте режима ЧС еще и перекрыла проезд в центр, а также отключила город от водоснабжения, в связи с чем просит местных жителей запасаться водой.

Журналисты добавляют, что также в Ялте отключены 80 трансформаторных подстанций. Без света остались 2,7 тысячи человек.

Напомним, что недавно в Кремле заявили о снятии "водной блокады" из оккупированного Крыма. Окупанты считают, что временный водопровод в Крыму, проложенный силами российских солдат, устранил проблему нехватки пресной воды на полуострове.

Добавим, что 21 мая 2021 года Российская Федерация начала поиски пресной воды для оккупированного Крыма под дном Азовского моря. Экипаж российского научно-исследовательского судна начал бурить дно моря, чтобы исследовать, есть ли там пресная вода. Однако оккупанты еще точно не знают, смогут ли что-то найти.

Отметим, до 2014 основным источником подачи воды в Крым был Северо-Крымский канал с забором воды из Каховского водохранилища. 25 апреля бывший премьер-министр АР Крым, глава Консультативного совета по делам войны при президенте Украины, советник председателя Офиса президента Украины Сергей Куницын, по данным некоторых СМИ, чуть ли не в открытую агитировал за подачу воды в Крым, предлагая национализировать Северо-Крымский канал, по которому до 2014 года осуществлялось водоснабжение Крыма с материковой части Украины.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!