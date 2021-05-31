Откуда Россия подает воду в Крым

В Кремле заявили о снятии "водной блокады" из оккупированного Крыма. Об этом сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, передает "Интерфакс".

Вода в Крым - фото с открытых источников

По словам военного, временный водопровод в Крыму, проложенный силами российских солдат, устранил проблему нехватки пресной воды на полуострове.

"Важно отметить, что вооруженные силы участвуют в решении общественно важных вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", — сказал Шойгу.

Также он добавил, что это позволило снять "водную блокаду" полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Напомним, что 21 мая 2021 года Российская Федерация начала поиски пресной воды для оккупированного Крыма под дном Азовского моря. Экипаж российского научно-исследовательского судна начал бурить дно моря, чтобы исследовать, есть ли там пресная вода. Однако оккупанты еще точно не знают, смогут ли что-то найти.

Добавим, что до 2014 основным источником подачи воды в Крым был Северо-Крымский канал с забором воды из Каховского водохранилища. 25 апреля бывший премьер-министр АР Крым, глава Консультативного совета по делам войны при президенте Украины, советник председателя Офиса президента Украины Сергей Куницын, по данным некоторых СМИ, чуть ли не в открытую агитировал за подачу воды в Крым, предлагая национализировать Северо-Крымский канал, по которому до 2014 года осуществлялось водоснабжение Крыма с материковой части Украины. Он также называл вопрос подачи воды в Крым джокером "в рукаве" Киева.

Также стало известно, что более 119 га заповедной зоны памятника природы полуострова Меганом в Крыму лишили охранного статуса и без торгов отдали под застройку.

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