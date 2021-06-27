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Погода в июле 2021 в Украине: прогноз синоптиков на месяц

В первой половине месяца ожидаются обильные осадки на севере и западе Украины

сегодня, 02:04
Автор:

Ольга Чародий

Укргидрометцентр опубликовал информацию о том, какой будет погода в июле. Читайте дальше, чтобы узнать, когда будут осадки и какую температуру ожидать, прогноз погоды в Украине в июле 2021.

Погода в июле 2021 в Украине: прогноз синоптиков на месяц

Погода (фото из открытых источников)

Эксперты из Укргидрометцентра заявляют, что второй месяц лета будет достаточно жарким, хотя уже в конце месяца можно ожидать небольшое похолодания и даже холодные дожди. При этом в середине июля в некоторых  областях  нашего  государства прогнозируются дожди с грозами, которые будут сопровождаться градом и шквалами. В первой половине месяца ожидаются обильные осадки на севере и западе Украины, меньше дождей будет в центральных и восточных областях, а на юге установится преимущественно сухая погода.

Температура в Причерноморье будет достигать свыше 35 градусов в тени, особенно в середине июля. В остальных регионах днем ​​будет в среднем 23-27 градусов тепла и 16-18 градусов тепла ночью. Средняя месячная температура воздуха составит 22° тепла, на юге до 24°. В горных районах 11-16° тепла. 

Также синоптики прогнозируют, что погода в июле в этом году может быть рекордно жаркой: с высокими за последние 30 лет температурами осадками. Синоптики рекомендуют в жаркую погоду беречь себя и не находится на солнце много времени. 

Как мы сообщали ранее, после затяжного сезона грозовых дождей духота и резко опустившаяся на страну жара стали настоящим испытанием для украинцев. Впрочем, по словам отечественного синоптика Наталки Диденко, с охлажденными напитками, веерами и кондиционерами осталось пережить всего несколько дней — дальше воздух станет чуть свежее.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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