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Ослабнет ли адская жара: какой будет погода на выходных, 26-27 июня

На выходных украинцам полегчает: высокие температуры будут характерны только для Луганской области

сегодня, 15:27
Автор:

Вечканова Елена

После затяжного сезона грозовых дождей духота и резко опустившаяся на страну жара стали настоящим испытанием для украинцев. Впрочем, по словам отечественного синоптика Наталки Диденко, с охлажденными напитками, веерами и кондиционерами осталось пережить всего несколько дней — дальше воздух станет чуть свежее.

Ослабнет ли адская жара: какой будет погода на выходных, 26-27 июня

На выходных, 26-27 июня, в Украине немного похолодает. Фото: Getty Images

Специалистка объясняет, что благодаря атмосферным массам, пришедшим с западной Европы, более комфортно в отдельных регионах стало уже в пятницу, 25 июня. В субботу тенденция должна сохраниться — от +23 до (лишь местами) +30 градусов ожидается в Винницкой, Житомирской и большинстве западных областей Украины.

К сожалению, остальным регионам страны 26 июня все еще "преподносит" жаркие объятия, из-за чего ртутные столбики термометров уверенно поползут вверх — аж до +37°С.

Но и это, по словам Диденко, проходящее. Воскресенье подарит жителям большей части Украины более умеренную погоду. Исключение составит только Луганская область — там воздух все еще прогреется до рекордных значений.

Ослабнет ли адская жара: какой будет погода на выходных, 26-27 июня - фото 2
Ослабнет ли адская жара: какой будет погода на выходных, 26-27 июня - фото 3

Такое изменение погоды связано с "путешествием" холодного атмосферного фронта, плавно передвигающегося территорией Украины в западно-восточном направлении. Учитывая это, синоптик предупреждает, что снижение температуры принесет с собой и дополнительные осадки: сильные дожди, грозы, местами — с градом. Вероятно, стоит ожидать и весьма порывистого ветра.

В субботу будет дождить на Западе, а также в части центральных, северных и южных регионов Украины. В воскресенье осадки пройдут в большинстве областей.

Дополнительно Наталка Диденко отмечает, что подобные перепады погодных условий немного усиливают вероятность появления смерчей. Однако предсказать, жителям каких регионов стоит ожидать подобного катаклизма, метеорологи пока не берутся.

Жителям столицы в субботу, 26 июня, еще не следует выключать кондиционеры: воздух прогреется до 33 градусов тепла. При этом не исключается грозовые дожди. В воскресенье температура спадет на 5-6 градусов, вероятность осадков усилится, дышать станет намного легче.

По прогнозам синоптика, со следующей недели жара в Украине немного спадет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким синоптики прогнозируют для украинцев предстоящий июль.

Также на портале вы можете узнать, какие рекорды поставила жаркая погода этим летом в Украине. Подробности — в нашем материале. 


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/1286
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