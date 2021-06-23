Начинаем с дождей: какой погоды ждать украинцам в июле

Чуть больше недели осталось до начала второго летнего месяца. Большинство украинцев проводит июль в отпусках. По словам народного синоптика Леонида Горбаня, при планировке отдыха следует учитывать некоторые метеорологические особенности следующего месяца, пишет "ТСН".



Прогноз погоды на июль 2021 года для Украины. Фото из открытых источников

Горбань утверждает, что июль будет схожим с июнем, однако температура воздуха будет куда выше.

Первые несколько июльских дней отмечены на карте синоптика частыми дождями на большей части территории Украины. Затем, с 4 по 8 число, страну, вероятно, захватит антициклон, который принесет с собой аномально высокие температуры. С 9 числа температура чуть снизится и дышать станет легче.

А вот 11 и 12 июля Леонид Горбань прогнозирует небольшой период бурь и сильных дождей. Также осадки, по словам синоптика, следует ожидать 16 и 17 числа.

Дальше, начиная с 18 числа и практически до самого конца месяца, в Украине установится типично летняя жара. Высокие температуры, к слову, дадут свой эффект: на воскресенье, 25 июля, специалист обещает грозы и бури в большинстве областей страны.

С 30 же числа украинцам стоит снова отыскивать зонтики, т.к., скорее всего, к нам вернутся дожди.

В целом, утверждает Леонид Горбань, на протяжении второго летнего месяца погода будет очень жаркой и весьма типичной для этого времени года. Поэтому каждому следует знать, какие правила нужно соблюдать, дабы не пострадать во время гроз, участившихся в нашей стране в последнее время.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие погодные прогнозы отечественные синоптики делают на четверг, 24 июня.

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