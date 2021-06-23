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Начинаем с дождей: какой погоды ждать украинцам в июле

Синоптик обещает, что июль «порадует» и аномальной жарой, и проливными дождями

сегодня, 16:56
Автор:

Вечканова Елена

Чуть больше недели осталось до начала второго летнего месяца. Большинство украинцев проводит июль в отпусках. По словам народного синоптика Леонида Горбаня, при планировке отдыха следует учитывать некоторые метеорологические особенности следующего месяца, пишет "ТСН".

Начинаем с дождей: какой погоды ждать украинцам в июле

Прогноз погоды на июль 2021 года для Украины. Фото из открытых источников

Горбань утверждает, что июль будет схожим с июнем, однако температура воздуха будет куда выше.

Первые несколько июльских дней отмечены на карте синоптика частыми дождями на большей части территории Украины. Затем, с 4 по 8 число, страну, вероятно, захватит антициклон, который принесет с собой аномально высокие температуры. С 9 числа температура чуть снизится и дышать станет легче.

А вот 11 и 12 июля Леонид Горбань прогнозирует небольшой период бурь и сильных дождей. Также осадки, по словам синоптика, следует ожидать 16 и 17 числа.

Дальше, начиная с 18 числа и практически до самого конца месяца, в Украине установится типично летняя жара. Высокие температуры, к слову, дадут свой эффект: на воскресенье, 25 июля, специалист обещает грозы и бури в большинстве областей страны.

С 30 же числа украинцам стоит снова отыскивать зонтики, т.к., скорее всего, к нам вернутся дожди.

В целом, утверждает Леонид Горбань, на протяжении второго летнего месяца погода будет очень жаркой и весьма типичной для этого времени года. Поэтому каждому следует знать, какие правила нужно соблюдать, дабы не пострадать во время гроз, участившихся в нашей стране в последнее время.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие погодные прогнозы отечественные синоптики делают на четверг, 24 июня.

Также на портале вы можете узнать, почему специалисты считают, что нынешнее лето в Украине является аномальным. Подробности — в нашем материале.


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/anomalnaya-zhara-i-buri-narodnyy-sinoptik-rasskazal-kakim-budet-iyul-2021-goda-1809931.html
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