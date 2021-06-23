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Как уберечься от молнии в горах: советы спасателя

Специалист советует никогда не терять спокойствие, делать все взвешенно и обдуманно

сегодня, 11:33
Автор:

Лиля Воробьева

Гроза в горах может быть крайне опасной для туристов, которые отдыхают в Карпатах. Горный спасатель Василий Фицак рассказывает, что в начале лета в горах из-за нестабильной погоды и резких скачков температур регистрируют больше молний. Об этом пишет "Общественное Карпаты".

Как уберечься от молнии в горах: советы спасателя

Молния в горах (фото из открытых источников)

Специалист рассказал о том, как уберечься во время грозы от ударов молний.

Сначала путешественникам, которые собираются идти в горы, нужно ознакомиться с прогнозом погоды. Кроме этого, о предстоящей грозе могут свидетельствовать темные облака и гром.

По его словам, очень опытные туристы чувствуют ухудшение погоды по воздуху, то есть, когда на дворе сразу становится душно или холодно. Такие резкие изменения погоды тоже свидетельствуют о наступлении грозы.

Василий Фицак советует: для того, чтобы не привлечь к себе молнию, не стоит брать с собой большие металлические бытовые предметы. Ведь они вполне могут притягивать к себе опасный разряд.

По его словам, распространенное мнение о том, что привычные и любимые мелочи, такие как аксессуары из разных металлов, серьги,  могут стать "магнитом" для молнии, является спорным.

Опытный горный спасатель дал несколько рекомендаций о том, как правильно себя вести, когда непогода застала вас не только в горах, но и в парке в лесу или на улице своего населенного пункта. Какие  решения стоит  принять, как не паниковать и как случайно не попасть под разряд молнии.

"Если вас настигла гроза, и вы находитесь в эпицентре этого природного явления, то не следует прятаться от молний в отдельно стоящие объекты. Это, например, одинокая скала, одинокое дерево", — предостерегает Василий Фицак.

Любителям гор он советует никогда не терять спокойствие, делать все взвешенно и обдуманно. Когда гремит и сверкает, не нужно  искать радиостанцию или звонить с мобильного спасателям — использовать электронные приборы нельзя, потому что во время грозы это опасно.  Всем нужно немедленно сбросить свои рюкзаки, оставить их в одном месте. А самым сгруппироваться, присесть на корточки и переждать непогоду.

Так же следует поступать и в другом месте на природе. В парке или лесу. В частности, полностью отключить мобильные телефоны, радиостанции, и даже батарею с мобильного снять. Ведь он часто притягивает к себе молнию.

Специалист со стажем советует  соотечественникам во время грозы отключать от электросети всю бытовую технику, в частности, телевизоры, холодильники, радиоприемники. Это  лучшее предостережение от неожиданной беды, которую может принести летняя стихия.

"Потому что есть случаи, когда попадала молния в электросеть, и горело все электрооборудование. Поэтому нужно вытащить вилку из розетки", — подытожил Василий Фицак.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что в будущем ученые смогут управлять молниями.



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Источник: https://suspilne.media/140596-ak-vberegtisa-vid-udaru-bliskavki-girskij-ratuvalnik-vasil-ficak-radit/
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