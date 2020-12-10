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Шмыгаль назвал главный минус карантина выходного дня

Карантин привел к росту количества безработных

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня, который действовал с 14 по 30 ноября, является фактически украинским продуктом и его уже начинают использовать европейские страны. Но несмотря на то, что он показал свою эффективность в борьбе с COVID-19, есть у него и негативные последствия.

Шмыгаль назвал главный минус карантина выходного дня

минус карантина выходного дня (фото из открытых источников)

"Карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас было 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня — 420 000. Еще месяц назад было 396", — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр рассказал, что ВВП не пострадал, но после действия карантина выходного дня в стране начался второй пик обращений по безработице, а первый был после внедрения весенних карантинных ограничений.  

Денис Шмыгаль отметил, что больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест.

Напомним, что глава Министерства охраны здоровья Украины (Минздрав) Максим Степанов рассказал, что благодаря карантину выходного дня в стране удалось нормализовать ситуацию с распространением COVID-19. За период действия карантина появилась положительная динамика, ведь несколько дней подряд количество выздоровевших превышало количество новых случаев заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что правительство Украины собирается в январе 2021 года ввести жесткий карантин, потому что в этот период, согласно прогнозу ученых, ожидается третья волна коронавирусной инфекции. Украинцев ждет ряд ограничений, и в первую очередь они касаются проведения массовых мероприятий.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/12/10/7276448/
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