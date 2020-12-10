Шмыгаль назвал главный минус карантина выходного дня

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Светлана Шкурупий
Премьер-министр
Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня, который действовал с
14 по 30 ноября, является фактически украинским продуктом и его уже начинают использовать
европейские страны. Но несмотря на то, что он показал свою эффективность в
борьбе с COVID-19, есть у него и негативные последствия.
минус карантина выходного дня (фото из открытых источников)
Премьер-министр
рассказал, что ВВП не пострадал, но после действия карантина выходного дня в
стране начался второй пик обращений по безработице, а первый был после внедрения
весенних карантинных ограничений.
Денис
Шмыгаль отметил, что больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера
развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест.
Напомним, что глава Министерства охраны здоровья Украины (Минздрав) Максим Степанов рассказал, что благодаря карантину выходного дня в стране удалось нормализовать ситуацию с распространением COVID-19. За период действия карантина появилась положительная динамика, ведь несколько дней подряд количество выздоровевших превышало количество новых случаев заболевания.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что правительство Украины собирается в январе 2021 года ввести жесткий карантин, потому что в этот период, согласно прогнозу ученых, ожидается третья волна коронавирусной инфекции. Украинцев ждет ряд ограничений, и в первую очередь они касаются проведения массовых мероприятий.
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