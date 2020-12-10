Шмыгаль назвал главный минус карантина выходного дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня, который действовал с 14 по 30 ноября, является фактически украинским продуктом и его уже начинают использовать европейские страны. Но несмотря на то, что он показал свою эффективность в борьбе с COVID-19, есть у него и негативные последствия.

минус карантина выходного дня (фото из открытых источников)

"Карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас было 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня — 420 000. Еще месяц назад было 396", — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр рассказал, что ВВП не пострадал, но после действия карантина выходного дня в стране начался второй пик обращений по безработице, а первый был после внедрения весенних карантинных ограничений.

Денис Шмыгаль отметил, что больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест.

Напомним, что глава Министерства охраны здоровья Украины (Минздрав) Максим Степанов рассказал, что благодаря карантину выходного дня в стране удалось нормализовать ситуацию с распространением COVID-19. За период действия карантина появилась положительная динамика, ведь несколько дней подряд количество выздоровевших превышало количество новых случаев заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что правительство Украины собирается в январе 2021 года ввести жесткий карантин, потому что в этот период, согласно прогнозу ученых, ожидается третья волна коронавирусной инфекции. Украинцев ждет ряд ограничений, и в первую очередь они касаются проведения массовых мероприятий.

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