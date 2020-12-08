Глава МОЗ рассказал об эффективности карантина выходного дня

Глава Министерства охраны здоровья Украины (МОЗ) Максим Степанов рассказал о том, был ли смысл с карантина выходного дня, который был введен на три недели — с 14 по 30 ноября, и о том, какой от него в итоге вышел эффект. ФОТО: МОЗ

Вчера, 7 декабря, на официальной странице МОЗ в Facebook был проведен прямой эфир, в ходе которого Максим Степанов подвел итоги карантина выходного дня. По его словам, на прошлой неделе впервые удалось наблюдать положительную динамику в количестве заболевших коронавирусом.

Так, благодаря карантину выходного дня удалось достичь таких результатов: с 30 ноября по 6 декабря число заболевших на COVID-19 составило 89322 человека. По сравнению со статистикой в ноябре текущего года, число заболевших уменьшилось аж на 7,5 тысяч.

Сам же чиновник уверен, что благодаря таким ограничениям впервые удалось добиться таких цифр. Степанов считает это отличным результатом, хотя изначально планировалось, что число заразившихся уменьшится на 20%.

Подводя итоги глава МОЗ еще раз обратился к украинцам с просьбой соблюдать нормы карантина, носить маску в общественных местах, при первых симптомах болезни сразу же обращаться к врачу, и только в таком случае COVID-19 удастся победить.





Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что изменилось в Украине во время карантина выходного дня, а так же о том, как карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фото жабами.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!